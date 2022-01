Serie A2, la Blue Lizard Capri lotta, ma non basta: vince il Cus Cagliari 64-69

Inizia con l’amaro in bocca il 2022 di Capri. La formazione di coach Falbo disputa una buona prova, trovando risposte confortanti anche nei debutti delle ultime due arrivate Giuseppone e Gallo. A sorridere è però il Cus Cagliari che respinge il rientro della Blue Lizard e strappa così la vittoria.

Di seguito le dichiarazioni di coach Falbo: “Partita in salita per un inizio in confusione e sottoritmo. Difficoltà nel riprendere dopo un mese di inattività e problemi legati al covid. Poi abbiamo cominciato a giocare e terzo quarto quarto abbastanza bene, ma alla fine paghiamo sempre i tiri da tre della squadra avversaria e non siamo riusciti a capovolgere il risultato. Buono l’esordio di Gallo e Giuseppone. Torniamo in palestra con la consapevolezza di dover lavorare e recuperare”.

La partita – Capri senza Maggi, ma con la presenza delle new entry Gallo e Giuseppone. Pronti via e i primi due punti li realizza Prosperi. Caldaro e Prosperi fanno 0-6, ma Bovenzi sblocca finalmente le padrone di casa. Sale in cattedra anche Ljubenovic, che con cinque punti porta le compagne sul 2-11. Primi punti capresi per Giuseppone, ma il Cus è in controllo e il 6-13 di Niola obbliga coach Falbo al timeout mentre torna sul parquet di gioco Erika Striulli, dopo il lungo stop per infortunio. Giuseppone e Gallo tengono in scia le compagne, ma la trama non cambia e il Cus chiude la prima frazione avanti sul 11-18.

Il botta e risposta tra Gagliano e Dacic apre la contesa tra le due formazioni. Puggioni colpisce da tre punti, poi la imita Prosperi e in un amen il Cus vola via sul 14-26. Striulli piazza altri quattro punti in fila, con Gallo che prova a limitare i danni firmano la tripla del 21-32. Cagliari però amministra quanto collezionato, respingendo ogni tentativo di rientro e al ventesimo, è 29-38 sul tabellone.

Dopo la pausa lunga, la Blue Lizard riparte col botto producendo con Bovenzi e Dacic i canestri che riavvicinano prepotentemente il punteggio, sul 37-38. Puggioni e Caldaro sbloccano il Cus, ma Bovenzi tiene in scia le compagne sul 41-43. Ljubenovic e Caldaro scrivono il più cinque, ma Bovenzi e Manfrè rispondono per le rime firmando il pareggio a quota 48. Cecili e Niola dall’arco rimettono il Cus al comando (50-54), mentre è Gagliano da sotto a fare nuovamente più sei. Giuseppone realizza un bel piazzato, con la terza frazione in archivio sul 52-56.

Il canestro di Rios apre gli ultimi dieci minuti di gioco, mentre Cecili dalla linea della carità risponde con un 2/2. Equilibrio che continua a farla da padrone, con il margine di quattro lunghezze che resiste sul 59-63, a 4’30’’ dal termine. Tre punti di Ljubenovic provano a scavare il break, con Cagliari che tocca il 59-66. Ljubenovic va ancora a segno per il più otto, ma una bomba di Gallo tiene in scia Capri sul 64-69 a 1’30’’ dalla fine. La Blue Lizard però non trova più la via del canestro e lo scorrimento del tempo sancisce così l’ennesimo passo falso delle capresi per il 64-69 finale.

Il tabellino ufficiale di Blue Lizard Capri-Cus Cagliari 64-69. Progressione parziali: 11-18; 29-38; 52-56

Blue Lizard Capri: Rios 12, Bovenzi 10, Gallo 14, Manfrè 9, Dacic 11, Porcu ne, Panteva ne, Boccalato, Gesuele ne, Giuseppone 8. Allenatore Falbo

Cus Cagliari: Puggioni 13, Caldaro 6, Cecili 5, Prosperi 13, Ljubenovic 18, Serra ne, Striulli 5, Madeddu ne, Niola 5, Gagliano 4. Allenatore Xaxa