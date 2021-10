Serie A2 Femminile, prima sconfitta per Capri. Falbo: "Sappiamo di dover lavorare tanto"

La Blue Lizard Basket Capri è costretta alla prima sconfitta stagionale. Al cospetto della corazzata Bruschi San Giovanni Valdarno, la formazione di coach Falbo non riesce a ripetere la straordinaria prova del derby di Battipaglia.

Dopo un buon avvio nei primi dieci minuti (17-15), le ospiti hanno preso in mano la gara andando al riposo in vantaggio. Nella ripresa è uscita tutta la superiorità e la maggior profondità del roster delle toscane, capaci di allungare il vantaggio per poi amministrare nelle fasi finali. Per la Blue Lizard top scorer di giornata Rios con 20 punti a referto.

Al termine del match il coach Falbo ha rilasciato questo commento al sito ufficiale del club: “Potevamo sicuramente fare di meglio. C’è sicuramente un po’ di rammarico: loro son sicuramente una formazione attrezzata, mentre noi oggi siamo stai un po’ troppo sotto tono e condizionati dai tre falli di Bovenzi immediati. Non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo, giocando con convinzione e consapevolezza ogni gara. Sappiamo di dover lavorare tanto e proveremo a farlo nel modo migliore”.

Gli fa eco, quasi indirettamente, il tecnico della Bruschi Matassini: “Avevamo preparato la partita consapevoli del livello di esperienza di giocatrici come Dacic, Maggi, Rios e Manfrè quindi non potevamo permetterci di giocare al loro ritmo e di farle giocare sui loro riferimenti. Nel primo quarto non siamo riuscite, poi sempre meglio e abbiamo portato a casa due punti su un campo e con una squadra che sono certo fará qualche “sgambetto” importante in stagione. Adesso testa a Vigarano, un’altra prova di maturità interessante per questo gruppo.”

Il tabellino ufficiale di Blue Lizard Basket Capri-Bruschi San Giovanni Valdarno 51-60. Parziali: 17-15, 36-40, 46-56

Blue Lizard Basket Capri: Rios 20, Bovenzi 3, Maggi 8, Porcu, Panteva 2, Boccalato, Gesuele ne, Prete ne, Martines 2, Manfrè 8, Moretti 2, Dacic 6. All. Falbo



Bruschi San Giovanni Valdarno:: Parolai ne, Vespignani 3, Olajide 5, Lazzaro, Gatti 2, Ramò 8, Pulk 13, Milani 10, Bove 14, Tibè 6. All.Matassini