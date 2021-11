Basket, terza vittoria di fila per la Gevi Napoli: espugnata anche Sassari

La Gevi Napoli Basket non arresta la sua corsa e centra il terzo successo consecutivo battendo il Banco di Sardegna Sassari a domicilio per 75-74. Gli azzurri salgono al quinto posto in classifica con 10 punti, alle spalle di Milano, Virtus Bologna, Trento e Brindisi.

Gli uomini di Sacripanti hanno la meglio al termine di un incontro molto combattuto contro i sardi, reduci dal cambio di guida tecnica che ha portato sulla panchina sassarese l'indimenticato ex di turno Piero Bucchi.

Grandi protagonisti del match in casa azzurra Rich e McDuffie, autori di 15 punti a testa. In doppia cifra anche Parks e Velicka, autori rispettivamente di 13 e 12 punti.

Gli azzurri torneranno in campo domenica 5 dicembre, alle ore 19,45, al PalaBarbuto per affrontare la Vanoli Cremona.

Sacripanti: "Abbiamo vinto una partita ruvida. Speriamo in settimana di poter inserire un nuovo giocatore"

“Siamo molto contenti, è la seconda trasferta consecutiva vincente dopo Pesaro. Abbiamo fatto una buona partita, potevamo fare meglio. Abbiamo ovviamente il problema dell’assenza di Elegar, speriamo in settimana di poter inserire un nuovo giocatore. Stasera abbiamo subito in alcune fasi in quella posizione, ma i miei giocatori son stati molto bravi nel riuscire a contenere i loro lunghi. Abbiamo finito la partita con i 5 che ritenevo fossero più in partita. Credo che Pargo oggi avesse gambe più pesanti del solito, abbiamo avuto fiducia in Velicka che ci ha dato tanto. Abbiamo vinto una partita ruvida, maschia. Sassari vive un momento difficile, si è gia vista l’impronta però del nuovo allenatore. Perdere questa partita sarebbe stata una beffa, siamo sempre stati abbastanza avanti nel punteggio. Credo sia stato importante riuscire a limitare alcune loro difese sulle rimesse”. Questo il commento di coach Pino Sacripanti al termine del match.

Il tabellino

Banco Sardegna Sassari- Gevi Napoli Basket 74-75 (18-20; 37-43;54-57)

Sassari: Kruslin 5, Burnell 2, Bendzius 17, Gentile 4,Diop, Logan 18, Gandini ne, DeVecchi, Treier,Mekowulu 20 ,Battle 8,Chessa ne All. Bucchi

Napoli: Zerini 8, Pargo 5, McDuffie 15, Sinagra ne, Sauro ne, Velicka 12, Parks 13, Marini 3, Uglietti , Lombardi 4, Rich 15. All. Sacripanti.