Napoli Basket, partenza col botto a Sassari: gli uomini di Milicic segnano 111 punti

Una prestazione straordinaria ed entusiasmante, con un successo pesantissimo su un campo a dir poco ostico. Comincia così il campionato della Gevi Napoli Basket targata coach Milicic. Gli azzurri battono a domicilio il Banco Sardegna Sassari dell'ex Piero Bucchi per 90-111, 'ammazzando' il match già nei primi due quarti.

Un mix perfetto quello esibito dai partenopei, tra esperienza, fisicità e classe. Sugli scudi Sokolowski, top scorer dell'incontro con 23 punti e Tomislav Zubcic, una vera e propria sentenza nel 'pitturato' e non solo, ma anche la coppia nordamericana Pullen-Ellis (28 di valutazione per il canadese), che fa letteralmente ammattire i sardi.

Un match condotto dall'inizio alla fine

Milicic sceglie uno 'starting five' formato da Pullen, Ellis, Sokolowski, Zubcic e Owens. La Gevi piazza subito un parziale di 2-9, conducendo da subito il match e chiudendo la prima frazione a + 8 (19-27). Non cambia il canovaccio nel secondo quarto, con il vantaggio ospite che viene incrementato fino al + 15 all'intervallo (40-55).

In apertura di ripresa Zubicic e Pullen mettono subito in chiaro le intenzioni di Napoli con una serie di triple. Il divario sul parquet si espande e De Nicolao e compagni prendono il largo. Al termine del terzo quarto il tabellone segna 62-86 in favore della Gevi. Gli ultimi 10 di gioco sono di totale controllo per gli uomini di Milicic. Negli ultimi secondi di gioco c'è spazio anche per i giovani della panchina. Finisce 90-111. Il campionato degli azzurri comincia nel migliore dei modi.

Il tabellino

Banco di Sardegna Sassari - Gevi Napoli Basket 90-111 (19-27 - 40-55 - 62-86)

Sassari: Cappelletti 9, Piredda ne, Pisano ne, Kruslin 13, Treier 8, Whittaker jr 9, Raspino ne, Gandini ne, Gentile 9, Diop 15, Gombauld 12, McKinnie 15. All. Bucchi

Gevi Napoli: Pullen 17, Zubcic 20, Ennis 11, De Nicolao 9, Jaworski 10, Owens 9, Sokolowski 23, Ebeling, Lever 12, Mabor, Bamba, Saccoccia. All. Milicic.

Arbitri: Alessandro Perciavalle, Michele Rossi, Giacomo Dori.

Le parole dei protagonisti

Milicic: "Faccio i miei complimenti ai giocatori. Hanno messo in pratica perfettamente il piano gara che avevamo preparato. Dobbiamo andare avanti continuando a lavorare come abbiamo fatto sino ad ora. La società ha un progetto ambizioso, c’è voglia di crescere e noi vogliamo fare bene. Siamo contenti di essere partiti con il piede giusto e ora dobbiamo affrontare con lo stesso spirito partita dopo partita. Abbiamo sfruttato le loro assenze, ma dobbiamo comunque migliorare in difesa, e cerchiamo di poter competere bene in questo campionato. Adesso ci prepariamo al meglio per affrontare una serie di partite molto difficili, a partire da domenica prossima contro i campioni d’Italia dell’Emporio Armani Milano".

Llompart: "Voglio fare i complimenti alla squadra, al coach, a tutto lo staff, ed ai nostri tifosi. Abbiamo disputato una partita davvero molto seria, dopo aver lavorato tantissimo, e siamo davvero contenti di questa vittoria. Questa è una strada lunga da percorrere, e dobbiamo restare tranquilli proseguendo nel nostro lavoro in vista della prossima gara davanti ai nostri tifosi contro Milano".

Sokolowski: “Tutta la squadra ha disputato un’ottima prestazione e ne siamo davvero contenti. Ci siamo preparati tanto per questo esordio lavorando a lungo con intensità ed applicazione. Ora non ci resta che proseguire su questa strada. Guardiamo avanti con fiducia giocando partita dopo partita e sperando di continuare a fare bene".