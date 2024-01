Napoli Basket, Pesaro al PalaBarbuto con Sacchetti in panchina: esonerato l'ex azzurro Buscaglia

Pesaro avrà un nuovo coach in panchina domenica pomeriggio al PalaBarbuto per la sfida di campionato contro la Gevi Napoli Basket. Il club marchigiano ha reso noto di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Maurizio Buscaglia.

Al posto dell'ex azzurro ci sarà Meo Sacchetti, ct della nazionale italiana dal 2017 al 2022. In una nota sul proprio sito ufficiale, la Victoria Libertas Pesaro ha ringraziato Buscaglia per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale.

Napoli-Pesaro, biglietti in vendita

Sono in vendita i tagliandi per assistere alla partita, valida per la 1° giornata del girone di ritorno di Serie A, tra Generazione Vincente Napoli Basket e Carpegna Prosciutto Pesaro, in programma domenica 14 gennaio 2024 alle ore 18:30 alla Fruit Village Arena PalaBarbuto.

Questi i prezzi ed i settori in vendita:

TRIBUNA CENTRALE: € 35,00, RIDOTTO € 25,00

TRIBUNA LATERALE: € 25,00, RIDOTTO € 20,00

CURVA: € 20,00, RIDOTTO € 15,00

GRADINATA: € 15,00, RIDOTTO € 10,00

I tagliandi sono acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Vivaticket. Per maggiori informazioni è possibile inviare un’email a biglietteria@napolibasket.eu.