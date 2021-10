Basket, harakiri Napoli: Reggio Emilia rimonta e vince 102-90

Seconda sconfitta in campionato per il Napoli Basket. Gli uomini di Sacripanti cadono sul campo di Reggio Emilia per 102-90.

Dopo essere andati all'intervallo avanti di 9 lunghezze e aver giocato due quarti e mezzo di grande pallacanestro, gli azzurri incappano la rimonta di Reggio Emilia che negli ultimi 15 minuti di gara indovina la qualunque, ribaltando totalmente l'inerzia del match.

Segnali incoraggianti da Rich, autore di 14 punti. Top scorer tra i partenopei è Mayo, con 22 punti. In doppia cifra anche McDuffie (16) e Parks (13).

Il tabellino

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Thompson Jr 11, Hopkins 10, Candi 13, Baldi Rossi 6, Strautins, Crawford 11, Colombo, Cinciarini 8, Johnson 6, Olisevicius 20, Bonacini, Diouf 8. Allenatore: Caja.

GEVI NAPOLI: Zerini 6, McDuffie 16, Cannavina, Matera, Velicka 9, Parks 13, Marini, Mayo 22, Elegar 8, Uglietti, Lombardi 8, Rich 14. Allenatore: Sacripanti.

Arbitri: Rossi, Perciavalle, Dori

Parziali: 26-27; 17-25; 35-23; 24-18.