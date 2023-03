Basket, brutto ko per la Gevi Napoli nello scontro salvezza contro Reggio Emilia

La sconfitta è di quelle brutte, pesanti, che rischiano di lasciare un segno. La Gevi Napoli cede nettamente in casa di Reggio Emilia nello scontro diretto per la salvezza. I partenopei escono sconfitti per 80-62, dopo essere stati dominati praticamente per quasi tutto il match dai padroni di casa.

Coach Cesare Pancotto non ha usato mezzi termini per quanto accaduto in campo nel post partita: "Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, io in primis, ma tutti devono essere consapevoli che cosi non si può andare avanti. Avevamo preparato la partita con grande professionalità, in campo non siamo riusciti a fare niente. Abbiamo pagato un primo tempo con brutte scelte in attacco e tanti errori in difesa. RIsalire dal -20 è sempre complicato".

"Complimenti a Reggio. Ha giocato la partita che avremmo dovuto giocare noi, con la giusta intensità, l'approccio che serviva per una gara di questa importanza. Noi non siamo stati pronti", ha aggiunto il tecnico azzurro.

Reggio Emilia indirizza il match sin dal primo quarto

Pancotto schiera in quintetto Michineau, Young, Stewart, Wimbush e Williams. Reggio Emilia parte subito forte, Michineau prova a tenere in piedi la Gevi, ma il primo parziale vede già avanti la Unahotels 21-14. Nel secondo quarto, dopo una discreta partenza azzurra, i padroni di casa dilagano trascinati da Reuvers. All'intervallo Napoli è già sotto di 18 punti (41-23).

La situazione non migliora al ritorno in campo, nonostante un'immediata reazione di Uglietti e compagni in apertura di terzo quarto. Nella seconda metà della frazione, gli emiliani allungano nuovamente, chiudendo a + 17 a 10' dal termine. Nell'ultimo quarto gli uomini di Sakota controllano il match e chiudono agevolmente 80-62. Non bastano in casa azzurra i 22 punti di un generoso Williams.

Perdono anche Verona e Scafati

Le uniche note positive di una serata da dimenticare arrivano dagli altri campi. Le dirette concorrenti degli azzurri, Verona e Scafati, perdono i rispettivi incontri contro Tortona e Sassari. Intanto la Gevi Napoli è attesa da un altro match dall'elevato tasso di difficoltà domenica prossima al PalaBarbuto (alle ore 19.00) contro Brindisi.

Il tabellino

Unahotels Reggio Emilia-Gevi Napoli Basket 80-62 (21-14; 41-23; 62-45)

Reggio Emilia: Anim 11, Reuvers 14, Hopkins 5, Cipolla ne, Strautins 8, Stefanini ne, Vitali, Cinciarini 9, Olisevicius 4, Lee 9, Senglin 14, Diouf 6. All.Sakota

Napoli: Zerini 5, Howard 5, Young 4, Michineau 8, Dellosto, Matera ne, Uglietti, Williams 22, Stewart 11, Wimbush 7, Zanotti, Sinagra ne. All.Pancotto.