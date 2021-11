Basket, la Gevi Napoli ingaggia il nuovo centro: arriva l'americano Lynch

Nuovo colpo di mercato per la Gevi Napoli Basket dopo l'ingaggio di Jeremy Pargo. Il club partenopeo, costretto a rinunciare a lungo a Frank Elegar messo ko da un grave infortunio, ha infatti annunciato ufficialmente l'arrivo del centro americano Reggie Lynch, 27 anni, 208 centimetri di altezza.

Nato in Minnesota nel 1994, Lynch ha iniziato questa stagione con l’Iraklis Salonicco, nel massimo campionato greco, con 12 punti di media per gara, 5.3 rimbalzi e 3.5 stoppate per gara.

Lynch ha già avuto un'esperienza italiana nel 2019-2020 con la maglia dell’Urania Milano in Serie A2, disputando una stagione da 11.3 punti, 6.5 rimbalzi, e 2.6 stoppate di media per gara, per una valutazione complessiva per gara di 14.7. Nell'anno precedente si era laureato campione d'Estonia con la maglia con i Kalev/Cramo.

Oltre ad aver giocato con gli Illinois St. Redbirds e con i Minnesota Gophers prima di trasferirsi in Europa, il centro Usa ha giocato anche in Russia con il Lokomotiv Kuban nella scorsa stagione.