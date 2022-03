Napoli Basket, Reggie Lynch lascia gli azzurri: rescissione consensuale con il lungo

Dopo 9 presenze si conclude l'esperienza di Reggie Lynch con il Napoli Basket. Il lungo americano, arrivato in autunno dall'Iraklis Salonicco per sostituire l'infortunato Elegar, lascia il club partenopeo.

E' stata la stessa società azzurra a rendere nota la rescissione consensuale con il 28enne: "La Gevi Napoli Basket comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l'atleta Reggie Lynch. La società ringrazia il cestista statunitense per l'impegno dimostrato nella sua esperienza napoletana, e gli augura le migliori fortune umane e professionali".

Si attende ora di capire se Lynch sarà sostituito nei prossimi giorni, con alcuni nomi di pivot circolati nelle ultime ore.

Intanto la squadra è pronta per l'importantissimo match contro Brindisi in programma domenica pomeriggio al Palabarbuto, sulle cui gradinate saranno molti i tifosi presenti che hanno aderito all'iniziativa della società che ha praticato prezzi estremamente popolari (15 euro per la Tribuna Centrale, 10 per la Tribuna Laterale e 5 per la Curva) per riempire il palazzetto.

“Sto notando la sguardo giusto dei giocatori, la squadra mi segue ed ovviamente sono molto contento. Non dobbiamo guardare i risultati delle altre partite, dobbiamo essere concentrati solo su di noi. Brindisi è una squadra importante, che sta lottando per i playoff. Hanno un roster lunghissimo ed hanno inserito un giocatore del livello di Harrison. Sia fisicamente che tecnicamente Brindisi è una formazione di primo piano, dovremo stare attenti ad ogni piccolo particolare. Il sostegno dei nostri tifosi sarà fondamentale per trascinare la squadra, dobbiamo guadagnarci il calore del nostro palazzetto", afferma coach Maurizio Buscaglia, all'esordio davanti ai suoi nuovi tifosi.