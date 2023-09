Napoli Basket, Pullen suona la carica: "Vogliamo stupire tutti. La mia esperienza al servizio dei compagni"

“Ritorno in Italia con orgoglio. Dopo le positive esperienze di Biella, Bologna e Brindisi non ho esitato un attimo a ritornare in Italia dove il Basket davvero sta crescendo tanto. E’ per me una grande opportunità. Vogliamo stupire tutti, possiamo competere ed affrontare le grandi squadre per raggiungere i nostri obiettivi. Non fa alcuna differenza per me giocare in posizione 1 o 2. Avere in squadra Tyler Ennis sarà davvero stimolante. Metto al servizio dei nuovi compagni la mia esperienza e la mia personalità". Così il nuovo playmaker della Gevi Napoli Basket Jacob Pullen si è espresso nel corso della presentazione ufficiale al PalaBarbuto come nuovo giocatore del club azzurro.

Presenti anche il presidente Federico Grassi e il responsabile dell'area tecnico sportiva Pedro Llompart: "Faccio i complimenti al nostro responsabile dell’area tecnica Pedro Llompart. Abbiamo completato il roster che volevamo nonostante un mercato complicato per la forte concorrenza dell’Asia. E’ stato eseguito un ottimo lavoro ed ora ci prepariamo con grande curiosità ad affrontare la prossima stagione", ha detto il numero uno azzurro.

“Jacob Pullen è un giocatore funzionale con esperienza e caratteristiche utili per la nostra squadra. Realizza punti per lui e favorisce quelli realizzati anche dai suoi compagni. E’ stato per noi un acquisto molto importante e ne siamo davvero contenti", le parole di Pedro Llompart.