La famiglia Psa si allarga: Giuliano Di Giuseppe e il Desirè group entrano in società

La Partenope Sant’Antimo è lieta di annunciare un nuovo, prestigioso ingresso nella compagine societaria. Si tratta di Giuliano Di Giuseppe, co-proprietario di Desirè Group e già membro del Consiglio Direttivo dell’Unione Industriali Napoli – Sezione Filiera Alimentare. Di Giuseppe entra a far parte della grande famiglia PSA con la sua azienda, una importante realtà imprenditoriale fiore all’occhiello per il nostro territorio.

Giuliano Di Giuseppe, Desirè Group – “Sono venuto a vedere la Psa quest’anno con mio figlio e sono stato travolto dall’energia di un palazzetto gremito. Al PalaPuca ho trovato tanti giovani, la faccia migliore della nostra società, quella che dobbiamo mostrare a tutti. Quell’entusiasmo mi ha contagiato e ha acceso una scintilla, voglio dare il mio contributo affinchè questo progetto sportivo così aggregante per la nostra comunità possa crescere e radicarsi ancora di più, anche nel tessuto imprenditoriale della città. Lo sport, la pallacanestro, possono essere un volano prezioso per tutta la città di Sant’Antimo”

Vittorio Di Donato, GM PSA Sant’Antimo – “Questo nuovo importante ingresso nella famiglia Psa ha uno straordinario significato per noi e la nostra comunità. Al netto dell’oggettiva strutturazione della compagine sociale, dimostra che la parte sana dell’imprenditoria locale può essere coinvolta in presenza di progetti seri e per il territorio. Giuliano Di Giuseppe è un imprenditore serio con una importante storia industriale alle spalle, il suo arrivo in società stringerà ancora di più il rapporto tra il club e la nostra cittadina.

Desirè Group – Desirè Group è una moderna realtà industriale con oltre 60 anni di storia. Nata come Azienda Artigianale e impostasi sul mercato con il marchio Liquori Desirè, si è poi evoluta acquistando e incorporando brand storici come Saba Sciroppi e La Sorgente, ed ideandone di nuovi come Best of, Amaro Herbanegra, Grappa Vignaoro e Desì che hanno completato un’offerta che ha poi conquistato i mercati nazionali grazie ad una importante rete di distribuzione.