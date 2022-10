Primo derby per la Geko, c'è la matricola Sala Consilina sul “neutro” di Pozzuoli

Altro giro, altra trasferta per la Geko, che con Sala Consilina avrebbe dovuto giocare, finalmente, tra le mura amiche del PalaPuca, e che invece dovrà ospitare la matricola salernitana sul parquet del PalaTrincone, a Pozzuoli, viste le condizioni del parquet nell’impianto di Sant’Antimo. Si tratterà della sesta “trasferta” di fila per Cantone e compagni tra Supercoppa e Campionato. Di fronte i verdeblù di troveranno come detto la Diesel Tecnica di coach Paternoster, neopromossa rivoluzionata in sede di mercato, che all’esordio ha perso in casa con Teramo ma che precedentemente aveva sconfitto ed eliminato Salerno dalla Supercoppa e va dunque presa con le molle. Gruppo giovane quello di Sala (il ’96 Sam Gaye è il più “vecchio”), con un insidioso tris di piccoli formato da Cimminella, Erkmaa e Giunta, ottimo l’anno scorso a Bisceglie, e un gruppo di lunghi tutto slavo con Tarik Hajrovic, alla Geko nella prima parte della scorsa stagione, Bozo Misolic e Milos Divac. L’altro ex di giornata sarà la guardia classe 2002 Ognjen Ratkovic, a Sant’Antimo tra il 2020 e il 2022.



Qui Geko – Il gruppo ha lavorato al completo in settimana, ospite prima al PalaBarbuto e poi al PalaTrincone, dove ha sostenuto l’allenamento di questa mattina. “La vittoria di Roseto ci ha sicuramente dato ulteriore entusiasmo e consapevolezza nei nostri mezzi – dice Guido Scali – ma ha anche trasformato il nostro status nella considerazione degli altri, accendendo i riflettori su di noi. Non siamo più una sorpresa, chiunque ci affronterà venderà cara la pelle a cominciare ovviamente da Sala Consilina, una neopromossa che ha tanti giocatori giovani che possono giocare in più ruoli. Per noi è una partita fondamentale, purtroppo non la giocheremo al PalaPuca ma resta una gara casalinga da vincere per mantenere la rotta, anche perché uno scivolone renderebbe vano il colpo di domenica scorsa”.



L’Appuntamento – Si gioca al PalaTrincone di via Miccoli, a Pozzuoli, domani alle 18:30. Ingresso libero. Arbitreranno i Signori Vincenzo Agnese di Barano d’Ischia e Marco Palazzo di Campobasso.