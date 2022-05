Playout Serie B: Forio cade ancora ad Avellino ed è con le spalle al muro

La Delfes Avellino fa sua gara 2 dei playout contro Forio Basket. Al Pala Del Mauro Forio ci prova ma Avellino conquista un successo fondamentale per la permanenza in Serie B. Venerdì si torna in campo al “Pala Barbuto”. Tra i protagonisti di serata spicca Giovanni Carenza autore di 26 punti. Non bastano i 18 punti di Jakov Milosevic per la squadra guidata dal coach Antonio Carone.

Del.Fes Avellino - Forio Basket 1977 75-61 (21-15, 23-14, 17-19, 14-13)

Del.Fes Avellino: Giovanni Carenza 26 (7/12, 2/5), Daniele D'andrea 18 (6/12, 0/0), Matteo Caridà 11 (0/1, 3/5), Alessandro Marra 5 (1/3, 1/3), Norman Hassan 5 (0/0, 1/4), Luka Cepic 4 (2/3, 0/3), Marco Venga 4 (2/4, 0/0), Giuseppe nicolò Basile 2 (1/1, 0/1), Leone Crispino 0 (0/0, 0/2), Vincenzo Spagnuolo 0 (0/0, 0/0), Allen Agbogan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 39 13 + 26 (Giovanni Carenza, Daniele D'andrea 8) - Assist: 15 (Norman Hassan, Giuseppe nicolò Basile 4)

Forio Basket 1977: Jakov Milosevic 22 (6/11, 0/6), Damir Hadzic 9 (0/2, 3/8), Simone Orsini 8 (2/4, 1/3), Juan manuel Caceres 6 (2/5, 0/2), Shadi Nafea 5 (0/3, 1/2), Francesco Ciarpella 4 (1/4, 0/5), Andrea Antonaci 4 (2/2, 0/0), Marco antonio Iannello 3 (0/1, 1/3), Domenico Capezza 0 (0/0, 0/0), Andrea Iacono 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 25 - Rimbalzi: 40 19 + 21 (Francesco Ciarpella 11) - Assist: 2 (Francesco Ciarpella, Domenico Capezza 1)