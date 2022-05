Playout Serie A2, Capri sorprende Savona e vince con largo margine

Mai così bella. Mai così esaltante. La Blue Lizard si risveglia dal letargo di fine campionato e torna a giocare splendidamente. A Savona è un monologo della formazione di coach Dalla Libera: avvio prepotente (0-18), poi totale controllo dell’incontro. Menzione speciale alla prestazione di Bovenzi, trascinatrice della squadra con 22 punti e 11 rimbalzi ma un applauso va a tutte le ragazze per la straordinaria prova odierna.

La cronaca – Capri parte subito forte e come meglio non si potrebbe: la tripla di Gallo apre infatti cinque minuti da manuale della pallacanestro, con difesa forte e attacchi rapidi e veloci. Bovenzi, Rios e Panteva s’iscrivono a referto e in un amen è 0-10. Savona non trova mai il canestro mentre la Blue Lizard continua a macinare gioco e punti: Bovenzi è scatenata e trascinata dalla sua play, la formazione caprese tocca lo 0-18. Zanetti sblocca Savona dopo oltre sette minuti, ma la trama non cambia e con gli acuti di Bovenzi e Manfrè, alla prima sirena c’è un clamoroso 6-26 a tabellone.

Picasso, Salvestrini e Pobozy provano a rimettere le liguri in partita, ma Dacic, Martines e Gallo rispondono per le rime e a metà frazione, è 17-39. Zanetti e Dagliano ricuciono fino il meno quindici, ma Rios e Bovenzi respingono il tentativo di rientro e all’intervallo è 28-43.

Al rientro in campo Dacic e Panteva ridanno il più venti, poi Martines risponde a Zanetti siglando il 32-52. Due triple di Picasso e Dagliano sembrano riaprire i giochi (42-55), ma a differenza di altre gare Capri è brava a mantenere la calma e in uscita dal timeout Martines e Manfrè mettono i punti che ricaricano la Blue Lizard per il 42-61 dopo trenta minuti.

Nell’ultima frazione il copione non cambia: Dacic e Manfrè dominano sotto canestro, con Savona incapace di reagire. Pobozy prova a limitare i danni, ma prima Dacic e poi una straordinaria Bovenzi mandano i titoli di coda. Capri sbanca Savona 59-79 e va 1-0 nella serie.

Il Tabellino Amatori Pall. Savona - Blue Lizard Basket Capri 59 - 79 (6-26, 28-43, 42-61, 59-79)



AMATORI PALL. SAVONA: Ceccardi, Nezaj*, Gorini NE, Pitzalis NE, Salvestrini* 5 (1/3, 1/4), Dagliano 6 (1/3, 1/4), Sansalone* 3 (1/1, 0/3), Picasso 11 (0/2, 3/6), Paleari NE, Leonardini 6 (3/7 da 2), Pobozy* 11 (3/11 da 2), Zanetti* 17 (7/15 da 2) Allenatore: Dagliano R.



Tiri da 2: 16/45 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 12/16 - Rimbalzi: 35 9+26 (Pobozy 11) - Assist: 17 (Sansalone 5) - Palle Recuperate: 6 (Salvestrini 1) - Palle Perse: 13 (Pobozy 5)



BLUE LIZARD BASKET CAPRI: Rios* 6 (3/5 da 2), Bovenzi* 22 (9/12, 1/4), Porcu, Panteva* 7 (1/1, 1/2), Gallo* 10 (2/3, 2/7), De Rosa NE, Martines 9 (3/4, 1/2), Manfre' 14 (6/12 da 2), Dacic* 11 (3/6, 1/2)

Allenatore: Dalla Libera G.



Tiri da 2: 27/43 - Tiri da 3: 6/17 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 37 3+34 (Dacic 16) - Assist: 30 (Bovenzi 7) - Palle Recuperate: 6 (Panteva 2) - Palle Perse: 11 (Rios 5)



Arbitri: Colombo M., Fusari R.