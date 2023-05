Playoff Serie B: Troppa Rieti per la Geko.. La Sebastiani vola sul 2 a 0

Va ancora ko la Geko al PalaSojourner, gara-2 finisce 81-70 per una Real Sebastiani solida e determinata che ha condotto sin dalle prime battute (12-3 al 3’) costringendo gli ospiti ad un lungo ed estenuante inseguimento. Che stava trasformandosi in una clamorosa rimonta nell’ultimo quarto, con Montanari protagonista di un ritorno dei campani dal -23 al -7 del 38’.

Ora la serie si sposta al PalaPuca, dove Sant’Antimo proverà a riaprire i giochi davanti ai propri tifosi. Splendida l’accoglienza riservata alla delegazione campana dal club sabino.



LA PARTITA – Nessuna novità per coach Gandini, che ha gli uomini contati e ripropone lo stesso starting five di sabato sera. Dell’Agnello invece, 48h ore dopo Gara-1, inserisce forze fresche rimettendo nei 12 Mastrangelo e Matrone al posto di Piazza e Paesano. E’ Maggio a segnare dai 6.75 il primo canestro della partita oltre che il primo vantaggio santantimese nella serie, Rieti però risponde con un poderoso 12-0 realizzato in poco più di 3’ e prende subito il controllo del match. Montanari e Sgobba tengono in scia gli ospiti (15-7), la gara rallenta e al primo break sono 7 i punti che dividono le due squadre (18-11). Diventano 3 al 13’ (20-17) grazie all’ottimo impatto di Gloria, poi è ancora Maggio, sempre dall’arco, a siglare il 22-20 del 14’ ma l’equilibrio ristabilito dura pochissimo: in 90” i padroni di casa piazzano due triple con Chinellato e Tomasini e la Real Sebastiani al 16’ è di nuovo a +8. Cantone mette due punti preziosi per fermare l’emorragia, ma le percentuali offensive dei viaggianti restano complicate (10/28 a metà gara) e così al 18’ il margine laziale va in doppia cifra (35-25). I verdeblù tengono botta con Gloria, produttivo sotto i tabelloni, e all’intervallo lungo sono a -9 (40-31), con la partita ancora viva. Quando si riprende Rieti prova un nuovo strappo con Tomasini e Piccin, Maggio e Scali rispondono al fuoco ma al 25’ Chinellato ruba e realizza il +15 (53-38) massimo vantaggio sabino. Time out per coach Gandini, che rilancia Gloria subito a segno, ma la Real Sebastiani gioca ormai ad un’intensità superiore e al 27’ Piccin realizza il +20 che sembra chiudere i giochi (60-40). La Geko vacilla, finisce addirittura a -23 prima del terzo “gong”, poi però in avvio di 4° periodo prova a rientrare con Montanari e Coralic che la trascinano fino al -14 del 35’ (74-60). Dell’Agnello non vuole correre rischi e chiama un time out, ma Gloria rosicchia altri 2 punti e poi sono Scali e uno scatenato Montanari a riportare Sant’Antimo addirittura a -7 (77-70) quando mancano 2’11 alla sirena. E’ l’ultimo sussulto di una squadra orgogliosa, Tomasini ferma la rimonta con due liberi pesanti, poi è Mastrangelo a chiudere il match sull’81-70. Venerdì gara-3 al PalaPuca.



IL DOPOGARA DEL GM DI DONATO– “Giusto sottolineare il grande valore di questa Real Sebastiani, sapevamo fosse una squadra di livello altissimo e lo ha dimostrato anche stasera, giusto però anche rimarcare il carattere del nostro gruppo, che è arrivato a questi playoff non nelle condizioni migliori, con rotazioni limitate, ma che non ha mai mollato e anche stasera ha lottato fino alla fine uscendo a testa alta dal campo dopo una partita giocata ad intensità superiore rispetto a gara-1. Ora torniamo a Sant’Antimo per ritrovare il nostro pubblico e per regalarci una grande serata di basket e provare a tener viva questa serie”.

Real Sebastiani Rieti - Geko PSA Sant’Antimo 81-70 (18-11, 22-20, 28-16, 13-23)

Real Sebastiani Rieti: Simone Tomasini 17 (3/8, 3/3), Lorenzo Piccin 16 (3/7, 3/6), Nicola Mastrangelo 14 (2/3, 3/3), Riccardo Chinellato 9 (3/8, 1/3), Marco Contento 6 (1/3, 0/3), Franko Bushati 5 (1/2, 1/3), Alessandro Ceparano 4 (0/2, 1/4), Giordano Pagani 4 (2/4, 0/0), Ferdinando Matrone 4 (2/3, 0/0), Samuele Valente 2 (1/1, 0/0), Alessio Mazzotti 0 (0/0, 0/0), Gianluca Frattoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 25 6 + 19 (Simone Tomasini 5) - Assist: 19 (Simone Tomasini 6)

Geko PSA Sant’Antimo: Fabio Montanari 15 (5/7, 1/3), Roberto Maggio 13 (3/8, 2/4), Mirko Gloria 12 (5/8, 0/0), Guido Scali 8 (1/4, 2/3), Andrea Quarisa 7 (2/4, 0/0), Giorgio Sgobba 6 (1/3, 0/1), Carlo Cantone 6 (2/5, 0/2), Sreten Coralic 3 (0/0, 1/2), Andrea Sabatino 0 (0/0, 0/0), Luca Vergara 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Guido Scali 9) - Assist: 14 (Roberto Maggio 4)