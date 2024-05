Playoff Serie B: Gara 1 è di Roseto, ma questa Geko non molla mai

Una Geko ostinata e coraggiosa deve inchinarsi a Roseto (85-68) in gara-1. I campani pagano un avvio di gara difficile (17-3 dopo 6’) e le energie bruciate per rientrare sul 32-30 dell’intervallo lungo. Nella seconda metà del 3’ quarto la fuga decisiva dei padroni di casa, bravi poi a contenere ogni tentativo di rimonta dei campani. Quattro in doppia cifra per Gandini, 18 per un Gallo a tratti inarrestabile. Bella la cornice di pubblico, con oltre 50 tifosi arrivati da Sant’Antimo.

LA PARTITA – Roseto con il suo starting five classico, con Durante e Mantzaris a dividersi gli oneri di regia, Santiangeli terzo esterno e la coppia Petracca-Klyunchyk a presidiare i tabelloni, Sant’Antimo che mette Dri e Stentardo accanto a Gallo, con Ius in appoggio a Quarisa. E’ il centro veneziano a realizzare il primo canestro della gara, la Liofilchem risponde con un semigancio del suo lungo ucraino e poi prova a scappare con le triple di Guaiana e Petracca. Dopo 3’30 il risultato è 9-2 e Gandini è costretto a fermare la partita, ma quando si riprende la Geko continua a far fatica contro la difesa abruzzese e il margine dei padroni di casa aumenta (14-3 al 6’). Entrano prima Mennella e poi Kamperidis per provare ad invertire la rotta, ma è solo a 3’ dal primo gong (sul -14) che gli ospiti rompono il sortilegio (8 errori di fila) e ritrovano il canestro perduto. Di là però Roseto continua a segnare con continuità e così al 10’ il tabellone registra il parziale di 22-7 (3/15 dal campo per i campani). Quarisa e Mennella aprono il secondo quarto con un 4-0 in 50”, segnali di vita di una Sant’Antimo che vuole restare aggrappata alla partita con tutte le sue forze e che al 15’ torna a -7 (29-22) con due canestri incredibili di Antonio Gallo. La Liochefilm accusa il colpo e reinserisce Mantzaris, ma è Gallo a colpire ancora dalla lunga riducendo a 4 i punti di distacco tra le due squadre (29-25 a 2’58). Diventano 3 dieci secondi dopo con un libero di Mennella, e addirittura 2 a 1’04, con Gallo che segna in zingarata il 32-30. Il time out stavolta lo chiede Gramenzi ma da qui all’intervallo non cambia nulla, e si resta in sostanziale equilibrio anche nei primi 100” della ripresa. Poi Durante accende il nuovo allungo degli adriatici che con un 8-0 in meno di un minuto tornano a +11 (47-36). Cantone sblocca i suoi dalla lunga distanza ed è un canestro importante, ne mette un altro Quarisa ma Roseto è in trance agonistica e al 26’ ha nuovamente 12 punti da gestire che diventano 13 al 30’. La Geko barcolla, ma in avvio di 4’ periodo trova ancora la forza di rifarsi sotto con Gallo scatenato (63-54 al 32’). Dall’altro lato peròDonadoni e Mantzaris bruciano subito la retina dai 6.75 e poi è Santiangeli a fissare il 71-56 del 34’ che costringe gli ospiti al time out. E’ l’ennesima montagna da scalare, e l’impressione stavolta è che manchino il tempo e le energie. C’è ancora fame però, Mennella e Dri riportano i verdeblù a -11 con 2’30 sul cronometro, il potenziale -9 di Cantone invece entra ed esce e l’ultima rimonta santantimese di fatto si chiude qui. Finisce 85-68, si tornerà in campo per gara-2 martedì sera.

Liofilchem Roseto - Geko PSA Sant’Antimo 85-68 (22-7, 10-23, 31-20, 22-18)

Liofilchem Roseto: Marco Santiangeli 15 (5/9, 1/5), Giordano Durante 12 (2/5, 1/4), Vangelis Mantzaris 11 (2/4, 2/3), Vincenzo Guaiana 11 (1/2, 3/4), Alessio Donadoni 9 (3/4, 1/1), Dimitri Klyuchnyk 8 (3/10, 0/1), Andrea Petracca 6 (0/0, 2/5), Georges Tamani 6 (3/5, 0/0), Ousmane Maiga 5 (1/2, 1/1), Brian Dervishi 2 (1/1, 0/0), Elhadji Thioune 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Dimitri Klyuchnyk 7) - Assist: 10 (Vangelis Mantzaris 7)

Geko PSA Sant’Antimo: Antonio Gallo 18 (3/5, 3/6), Filiberto Dri 14 (5/7, 1/5), Marco Mennella 13 (3/5, 0/1), Andrea Quarisa 10 (5/7, 0/0), Carlo Cantone 9 (2/3, 1/2), Michalis Kamperidis 2 (0/1, 0/3), Gabriele Di camillo 2 (0/1, 0/1), Francesco Stentardo 0 (0/0, 0/1), Marco Ius 0 (0/0, 0/1), Luca Digno 0 (0/1, 0/3), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0), Andrea D'apice 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 20 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Andrea Quarisa 9) - Assist: 5 (Antonio Gallo, Filiberto Dri, Andrea Quarisa, Carlo Cantone, Michalis Kamperidis 1)