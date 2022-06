Napoli Basket, Marini saluta: è un nuovo giocatore di Treviglio

Dopo due splendidi anni in azzurro, per Pierpaolo Marini è tempo di saluti. La 28enne guardia abruzzese lascia il Napoli Basket per trasferirsi in Serie A2 alla Blu Basket Treviglio, dove aveva già giocato nella stagione 2016-2017.

Marini ha scelto la canotta numero 13 nel suo nuovo club.

“Sono molto entusiasta di tornare a Treviglio, di cui ho ottimi ricordi. Per le ambizioni proposte dalla società mi sento già parte integrante del progetto. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare la stagione”, sono le prime parole dell’ex azzurro.