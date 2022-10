Basket, successo esterno per la Gevi Napoli: gli azzurri espugnano Pesaro all'overtime

Vittoria esterna pesantissima della Gevi Napoli Basket nella quarta giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri espugnano Pesaro per 99-97 dopo un tempo supplementare. Due punti importanti per gli uomini di coach Buscaglia, che danno continuità alla vittoria conquistata contro Reggio Emilia al PalaBarbuto domenica scorsa.

Buscaglia sceglie Agravanis nello 'starting five' insieme a Michineau, Johnson, Stewart e Williams e proprio il greco sarà uno dei grandi protagonisti del match. I primi due quarti sono ad appannaggio dei padroni di casa, che chiudono a + 7 all'intervallo (49-42). I marchigiani mantengono invariato il vantaggio anche a 10' dal termine, ma nell'ultima frazione Napoli si scatena. I partenopei rimontano e passano addirittura in vantaggio di due punti nel finale, a 24' dal termine, ma il canestro di Moretti chiude i tempi regolamentari sull'87 pari.

Nell'overtime parte meglio Pesaro, ma gli azzurri con pazienza e tenacia riescono a fare loro la partita e a conquistare un successo importantissimo chiudendo sul 99-97. Top scorer è Howard con 23 punti. Grande partita anche per Agravanis, autore di 19 punti. Domenica prossima si torna al PalaBarbuto alle ore 20.00 contro Trieste.

Buscaglia: "Contentissimi per la vittoria su un campo difficile"

"Siamo contentissimi di questa vittoria su un campo molto difficile contro una squadra forte. Abbiamo dato continuità al nostro gioco, all’idea di non dover mollare mai. Nel secondo tempo siamo riusciti a capire che il nostro lavoro doveva cominciare dalla difesa. Abbiamo disputato un ottimo ultimo quarto. Ogni volta che Pesaro sembrava poter scappare siamo rimasti in partita. Per noi è un grande successo perché è un aspetto su cui dobbiamo lavorare per la nostra crescita". Questo il commento di coach Maurizio Buscaglia al termine del match.

Il tabellino

Carpegna Prosciutto Pesaro- Gevi Napoli Basket 97-99 (26-20; 49-42; 71-64; 87-87)

Pesaro: Kravic 15, Abdur-Rahkman 20, Visconti, Moretti 24, Tambone 4, Stazzonelli ne, Mazzola 6, Charalampopoulos 5, Totè 4, Cheatham 19. All.Repesa.

Napoli: Zerini 5, Howard 23, Johnson 2, Michineau 15, Agravanis 19, Dellosto ne, Sinagra ne, Uglietti 3, Williams 17, Stewart 13, Zanotti 2, Grassi ne. All.Buscaglia.