Nasce la partnership tra la Blue Lizard Capri e la GeVi Basket Napoli

Con una nota di stampa la Blue Lizard Basket Capri annuncia, con grande soddisfazione, di aver raggiunto un accordo di partnership con la società di LBA di basket maschile Gevi Napoli Basket. Una collaborazione, si legge ancora nella nota, "cercata e voluta fortemente da entrambe le società".

Lo scopo dell'accordo è quello di trovare la miglior sinergia di collaborazione in campo e fuori. Un binomio, quello tra Capri e Napoli, che punta ad esaltare l’immagine sportiva della pallacanestro partnopea, all’interno di un sistema turistico e imprenditoriale di eccellenza mondiale.

Ecco il commento all'accordo dei protagonisti della partnership. “L’idea di rivolgere l’interesse anche alla parte femminile della pallacanestro, quella più fragile e con meno risorse - sottolinea la Vice Presidente della Blue Lizard Capri Basket Margherita Cacace - è un progetto lungimirante perchè lo sport femminile, come testimoniano i tanti successi alle olimpiadi e paralimpiadi, lo hanno dimostrato.

"Dare l’opportunità allo sport femminile è una azione meritevole che nel basket lo stesso Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. dott.Giovanni Petrucci ha più volte esortato che potesse accadere. Per Capri e per lo sport caprese - conclude la dirigente - si tratta di una grande opportunità e per questo voglio ringraziare il presidente di Napoli Basket, Federico Grassi, che ha fin da subito assecondato questo accordo.”

“Aver legato con una società così importante, ed in grande sviluppo come la Blue Lizard Basket Capri - replica il Presidente della Gevi Napoli Basket Federico Grassi - che ha nel dna la nostra stessa voglia di crescere, è importante".

E spiega i contorni dell'accordo: "Parliamo di una partnership che agevola la programmazione del nostro progetto consegnando enormi prospettive di crescita. Devo dare atto che questo accordo di collaborazione mi regala grande soddisfazione, e sono certo che comporterà, per entrambe le società i frutti sperati”.