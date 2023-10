Il PalaBarbuto diventa "Fruit Village Arena": cambio di denominazione per la stagione 2023/2024

Il PalaBarbuto assume una nuova denominazione per la stagione 2023/2024. Il palazzetto di viale Giochi del Mediterraneo, casa della Gevi Napoli Basket, si chiamerà, infatti, "Fruit Village Arena PalaBarbuto". L'annuncio dell'accordo di sponsorizzazione è stato dato dal club azzurro alla vigilia del match interno con Brindisi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Comune di Napoli.

Già nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'accordo per la concessione dell'impianto sportivo di Fuorigrotta, l'assessora comunale allo sport Emanuela Ferrante aveva anticipato questa possibilità.

Dalla Salda: "Ulteriore step verso la crescita del nostro nuovo corso aziendale"

“E’ con grande soddisfazione che la nostra società, dopo avere ottenuto pochi giorni fa la concessione per la gestione del palazzetto dal Comune di Napoli, dà il benvenuto a Fruit Village come nuovo sponsor ufficiale dello storico impianto di Fuorigrotta. La rinnovata fiducia di un'azienda importante ed emergente come Fruit Village, che decide di abbinare il proprio brand alla ‘casa del Napoli Basket’, è un ulteriore step verso la crescita del nostro nuovo corso aziendale”, afferma l'ad del Napoli Basket Alessandro Dalla Salda.

”Guardiamo sempre al futuro di questa città, la nostra vicinanza allo sport esprime al meglio il supporto alle nuove generazioni”, commenta Cesare Landi, amministratore del gruppo Fruit Village. ”Un investimento che completa il nostro percorso aziendale. Siamo davvero orgogliosi di far parte della crescita di Napoli come città e come brand in Italia e nel mondo", sottolinea il direttore generale del gruppo Cristian Gabriele.

Chiusa la campagna abbonamenti. Milicic: "Con Brindisi sfida cruciale"

Intanto venerdì si è chiusa la campagna abbonamenti con 519 tessere sottoscritte. Domenica pomeriggio, alle ore 17.30, gli uomini di coach Milicic ricevono l'Happy Casa Brindisi per provare a centrare il terzo successo in campionato: “Siamo di fronte ad una sfida cruciale per noi, anche in considerazione della sconfitta subita contro la Germani Brescia. Abbiamo voglia di ritornare subito in carreggiata, mettendo in campo una difesa aggressiva e condividendo di più il pallone in attacco, con l’obiettivo di riuscire a costruire e trovare i tiri migliori. La chiave della partita sarà quella di assicurarci la lotta al rimbalzo, decisiva per potersi avvicinare quanto più possibile, alla vittoria", ha spiegato il tecnico croato alla vigilia del match.