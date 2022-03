PalaBarbuto, il Comune finanzia lavori urgenti per il palazzetto di Fuorigrotta

Sessantamila euro per il PalaBarbuto, palazzetto dello sport partenopeo che ospita le partite della GeVi Napoli e che oramai sorge in viale Giochi del Mediterraneo da 19 anni. Sono i fondi che ha deciso di stanziare la giunta comunale per lavori di manutenzione straordinaria e urgente: l'impianto fuorigrottese ha problemi di infiltrazioni di acque meteoriche che saranno risolti.

Così, a proposito della delibera, Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari opportunità della giunta Manfredi: “Si prosegue nell'opera di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, specie quelli che ospitano le discipline sportive in cui squadre napoletane si misurano ai massimi livelli. Finché non si riuscirà a restituire alla città il “tempio” Mario Argento, si farà il possibile per tenere il PalaBarbuto nelle migliori condizioni auspicabili, in modo da ospitare competizioni indoor ai massimi livelli”.