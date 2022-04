Basket, terza sconfitta in 8 giorni per la Gevi Napoli

Terza sconfitta in 8 giorni per la Gevi Napoli Basket. Gli azzurri cadono sul campo dell'Olimpia Milano con un netto 90-67 ed inanellano il terzo ko di fila dopo le partite perse al PalaBarbuto contro Brescia e Reggio Emilia.

Coach Buscaglia schiera in quintetto Velicka, Rich, Parks, McDuffie e Gudaitis, mentre Messina risponde con Delaney, Shields, Alviti, Melli e Tarczewski.

Gli azzurri giocano due buoni primi quarti, chiudendo all'intervallo sotto di 6 punti. Poi nella terza frazione si apre una vera e propria voragine tra le due compagini in campo. Milano sommerge di punti i partenopei e a 10' dal termine conduce addirittura di 30 punti (77-47).

Nell'ultimo quarto i padroni di casa possono agevolmente amministrare il vantaggio accumulato, mentre gli ospiti provano a limitare il parziale per salvare l'onore. Finisce 90-67. Tra gli azzurri il miglior realizzatore è Rich, con 14 punti, seguito da McDuffie a quota 11.

La Gevi tornerà in campo domenica 24 aprile alle ore 20,45 al PalaBarbuto contro la Dinamo Sassari in un match da vincere a tutti i costi.

Buscaglia: "Dovremo scusarci con la proprietà e con i nostri tifosi"

"Non è facile commentare questo tipo di partita. Dovremo scusarci con la proprietà e con i nostri tifosi. Nonostante il primo tempo a contatto, con maggiore equilibrio, non abbiamo mai mostrato il piglio giusto e l'aggressività necessaria. Non siamo stati capaci di reagire al terzo quarto che ha distrutto la partita. La prima reazione è quella di resettare tutto, tornare in palestra e pensare alle prossime partite che saranno importantissime per il nostro futuro. Oggi abbiamo toccato un punto che non dovremo ritoccare". Questo il commento al termine del match di coach Maurizio Buscaglia.

Il tabellino

A|X Armani Exchange Milano -Gevi Napoli Basket 90-67 (18-14;43-37;77-47)

A|X Armani Exchange Milano: Grant 4, Rodriguez 10, Ricci 7, Shields 12, Hines 13, Invernizzi, Melli 10, Tarczewski 3, Biligha 2, Delaney 5, Baldasso 3, Alviti 25. All. Messina

Gevi Napoli: Zerini 9, McDuffie 11, Gudaitis 5, Grassi ne, Vitali 2, Velicka 7, Parks 4, Marini 3, Uglietti 4, Lombardi 8, Rich 14, Totè ne. All.Buscaglia.