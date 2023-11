Il Napoli Basket fa 6 su 8: gli azzurri vincono anche a Treviso

La Gevi Napoli Basket conquista la sua sesta vittoria in otto partite e prosegue la sua 'scalata' alle posizioni di vertice della classifica. Gli azzurri vincono in volata sul campo del fanalino di coda Treviso 76-79 al termine di un match combattuto e spigoloso. Dopo aver dominato nei primi due quarti, gli uomini di coach Milicic subiscono la rimonta dei padroni di casa, che nel terzo quarto ribaltano completamente l'inerzia dell'incontro. Nell'ultima frazione, poi, le squadre giocano punto a punto, con continui ribaltamenti di fronte, ma ad avere la meglio è la maggiore esperienza e freddezza della squadra partenopea. Ancora sugli scudi Pullen e Zubcic, autori rispettivamente di 19 e 18 punti.

IL MATCH - Milicic si affida al consueto starting five con Ennis, Jaworski, Sokolowski, Zubcic e Owens. La Nutribullet parte meglio nei primi minuti, poi Napoli viene fuori e piazza un primo parziale trascinata da Pullen e Zubcic, chiudendo la prima frazione sul + 10 (14-24). Nel secondo quarto gli azzurri toccano il massimo vantaggio (+ 14), che si assottiglia nel finale, con gli uomini di Milicic che vanno all'intervallo lungo avanti di nove punti (33-42).

Al rientro dagli spogliatoi è tutto un altro match. Treviso ribalta completamente l'inerzia dell'incontro, con l'attacco partenopeo che si inceppa. I padroni di casa arrivano fino al + 7, poi Sokolowski in chiusura di terzo quarto accorcia, con il punteggio fissato sul 61-56 per la Nutribullet a 10' dal termine. L'ultimo quarto è un'altalena di emozioni. La squadra di Vitucci perde la verve offensiva esibita nella terza frazione e Napoli ne approfitta per rimontare e risorpassare i veneti. Gli ultimi minuti si giocano punto a punto, ma nel finale una tripla di Zubcic, e i punti di Ennis e Pullen fanno pendere la bilancia del match in favore della Gevi, che prevale 76-79.

IL PROSSIMO IMPEGNO - La Gevi Napoli Basket tornerà in campo domenica prossima, 26 novembre, alle ore 18.00 al PalaBarbuto contro la Vanoli Cremona.