Napoli Basket, risoluzione consensuale con il responsabile dell'area marketing Nicola Tolomei

La Gevi Napoli Basket ed il responsabile dell’area marketing Nicola Tolomei hanno comunicato di aver risolto consensualmente il loro rapporto contrattuale. Il dirigente lascia il club azzurro dopo due stagioni all'ombra del Vesuvio.

"La società ringrazia Nicola Tolomei per la proficua collaborazione prestata nel corso di queste due stagioni, e gli augura, per il futuro, le migliori fortune umane e professionali", si legge in una nota del Napoli Basket.