Basket, la Gevi Napoli torna alla vittoria: ottimo esordio per Davis

Dopo la sosta del campionato di Serie A1 per gli impegni della nazionale italiana, la Gevi Napoli torna alla vittoria battendo al Palabarbuto la Nutribullet Treviso per 84-82 in un match emozionante e dai numerosi ribaltamenti. Buon esordio per Devin Davis, ingaggiato dal club partenopeo per rimpiazzare Emmitt Williams.

Coach Buscaglia schiera in quintetto Michineau, Johnson, Stewart, Zanotti e Williams. Gli ospiti partono meglio nei primi due quarti e chiudono entrambi i parziali in vantaggio, accumulando un distacco di 8 lunghezze all'intervallo. Al rientro dagli spogliatoi è un altro Napoli, complice l'impatto del neo-acquisto Devin Davis. L'americano inanella un canestro dopo l'altro nel terzo quarto, trascinando gli azzurri sul + 3 a 10' dalla sirena.

Stewart si scatena da 3 e Uglietti e compagni allungano fino al + 8, ma quando la partita sembra indirizzata in favore dei partenopei, Treviso piazza un parziale di 9-0, portandosi avanti di 1 punto. Nel finale Howard e Williams riportano avanti Napoli con un discreto margine, ma la Nutribullet torna sotto fino al -1 negli ultimi secondi, sbagliando sulla sirena il possibile canestr della vittoria. Finisce 84-82, con il Palabarbuto che esplode di gioia. 18 i punti per Howard e Williams. Top scorer del match il trevigiano Iroegbu, autore di 25 punti.

L'infortunio di Johnson nota stonata della serata

Dopo 12 punti messi a referto, Robert Johnson è stato costretto ad accomodarsi in panchina per un problema fisico. Il cestista azzurro non è rientrato più in campo ed è rimasto a guardare i compagni con il ghiaccio sotto il piede. Anche Buscaglia a fine partita ha parlato dell'infortunio dell'americano: "Verificheremo le sue condizioni nelle prossime ore".

Buscaglia: "C'era grande voglia di vincere. Il pubblico ci ha aiutato tanto"

"Avevamo desiderio di verificare sul campo il lavoro fatto in questi giorni. La partita è la prova di quello che hai fatto in settimana. C’era grande voglia di vittoria, ci tenevamo molto a tornare al successo, soprattutto in casa. Tutti hanno dimostrato voglia di vincere. C’è stato un grandissimo tifo, il nostro pubblico ci ha aiutato tanto. La squadra ha sentito un po' di pressione nel primo tempo, mostrando troppa fretta. Nel secondo tempo questo è migliorato decisamente. Avere cinque giocatori in doppia cifra è molto importante cosi come aver preso più rimbalzi. Abbiamo giocato contro una squadra che sta giocando bene, ma siamo riusciti a fare una bella vittoria, rimontando e girando l’inerzia della partita. Sono davvero contento anche del lavoro di Zerini ed Uglietti, cosi come dell’impatto di Davis che si è calato perfettamente nel nostro team, facendo cose importanti". Questo il commento di coach Buscaglia al termine del match.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket-Nutribullett Treviso 84-82 (17-22; 33-41; 62-59)

Napoli: Zerini, Howard 18, Johnson 12, Michineau 7, Dellosto ne, Matera ne, Davis 13, Uglietti 4, Williams 18, Stewart 10, Zanotti 2, Grassi ne. All.Buscaglia

Treviso: Banks 6, Iroegbu 25, Sarto ne, Zanelli 2, Jurkatamm 2, Vettori ne, Sorokas 7, Faggian 2, Cooke 13, Jantunen 8, Sokolowski 13, Simioni 4. All.Nicola.