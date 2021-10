Basket, impresa della Gevi Napoli: battuta la Virtus Bologna al Palabarbuto

Impresa della Gevi Napoli Basket, che batte per 92-89 al Palabarbuto la Virtus Bologna, sin qui imbattuta, nel 'lunch-matc' domenicale. Partita di straordinaria intensità quella tra partenopei ed emiliani, vinta sul filo di lana dai padroni di casa dopo aver dominato a lungo il match.

Gli uomini di Sacripanti collezionano, dunque, il secondo successo in campionato dopo quello sulla Nutribullet Treviso.

Josh Mayo saluta così Napoli con una splendida vittoria ed una splendida prestazione (19 punti per lui). Il play americano, grandissimo protagonista della cavalcata promozione della scorsa stagione, sarà costretto a rientrare da domani negli Stati Uniti per problemi familiari. Per lui un grande tributo di affetto dal Palabarbuto, sold-out per il big match contro le V nere.

Un altro grande protagonista del match è stato Markis McDuffie, autore di ben 22 punti, che con il suo atletismo ha infiammato il pubblico presente sugli spalti.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket vs Virtus Segafredo Bologna: 92-89 (Q1 23-20 ; Q2 48-37 ; Q3 68-58)

Gevi Napoli Basket: McDuffie 22, Parks 15, Mayo 19, Elegar 14, Rich 6, Zerini, Matera, Velicka 11, Marini 5, Uglietti, Lombardi, Grassi. Coach: Sacripanti

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 6, Hervey 14, Sampson 11, Weems 23, Cordinier 12, Tessitori 10, Pajola 5, Alibegovic 3, Ruzzier 3, Alexander 2, Cern, Barbieri. Coach: Scariolo

Arbitri: Giovannetti, Borgioni, Valzani.