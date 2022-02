Napoli Basket, Venezia passa al Palabarbuto nel recupero di campionato

Napoli esce sconfitta dal recupero di campionato contro la Reyer Venezia. Gli ospiti passano al Palabarbuto per 81-76, interrompendo una lunga striscia negativa. Dopo i numerosi casi Covid delle scorse settimane, Sacripanti recupera tutti gli uomini.

Dopo una bella partenza degli azzurri, Venezia riesce a chiudere il primo quarto a + 3, per poi incrementare a 8 punti il vantaggio prima dell'intervallo lungo. Sostanziale l'equilibrio nella terza frazione, con gli ospiti che allungano a + 10 prima dell'ultimo periodo.

Nei restanti 10 minuti Napoli si rifa sotto con grande orgoglio, trascinata dalla coppia McDuffie-Parks, autori rispettivamente di 26 e 21 punti totali. I partenopei piazzano un break di 12 punti di fila e raggiungono i veneti sul 67 pari. A sigillare il successo dell'Umana Reyer è una tripla di Stone, che fissa il risultato sul 76-81.

Buona la prova dell'ultimo arrivato in casa azzurra Luca Vitali, autore di 13 punti. Serata da dimenticare, invece, per Jason Rich e Arnas Velicka, autori di 2 e 0 punti. La Gevi tornerà in campo domenica 6 marzo alle ore 20.00 in casa della Virtus Bologna.

Sacripanti: "Non si può pensare di vincere sbagliando tanti tiri aperti"

“Sapevamo che dopo una sosta cosi lunga sarebbe stata una partita con alti e bassi. Non si può pensare di vincere sbagliando tanti tiri aperti. Mi ha dato molto fastidio vedere alcuni momenti di sufficienza in difesa. Credo che abbiamo interpretato la partita discretamente ma, in determinate situazioni, non abbiamo segnato ed abbiamo subito troppo. Nell’ultimo quarto abbiamo trovato un quintetto che ci ha permesso di organizzare una buona difesa ma abbiamo pagato due-tre errori risultati poi decisivi. E’ una sconfitta che mi da tanto dispiacere, meritavamo forse di più ma è evidente che abbiamo momenti di poca lucidità”. Questo il commento di coach Pino Sacripanti al termine del match.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket-Umana Reyer Venezia 76-81 (21-24;39-47;55-65)

Gevi Napoli: Zerini 6, McDuffie 26, Matera ne, Vitali 13, Velicka, Parks 21, Marini, Uglietti, Lombardi 4, Rich 2 Lynch 4, Grassi ne. All. Sacripanti

Reyer Venezia: Stone 7, Bramos 7, Daye 6, De Nicolao 7, Sanders 13, Mazzola ne, Brooks 4, Theodore 11, Vitali 10, Chapelli ne, Morena ne, Watt 16. All.De Raffaele.