Basket, rinviata la gara tra Gevi Napoli e Venezia per casi Covid tra gli azzurri

Il match di campionato tra la Gevi Napoli Basket e la Reyer Venezia, inizialmente in programma domenica prossimo al Palabarbuto alle ore 12,00, è stato rinviato a causa dei casi Covid registrati nel gruppo squadra azzurro. E' quanto reso noto dalla Lega Basket Serie A.

"Il presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma il 6 febbraio 2022 tra GeVi Napoli e Umana Reyer Venezia, valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A UnipolSai, preso atto che la società GeVi Napoli ha documentato la sussistenza di un numero di atleti positivi superiore al 35% rispetto a quelli inseriti nella lista del gruppo atleti, visto il disposto dell’art. 76.1.1 delle Disposizione organizzative annuali 2021/22 FIP, dispone il rinvio della partita medesima", si legge nella nota della Lega.

Il match sarà recuperato sabato 19 febbraio alle ore 15.00 al Palabarbuto, weekend nel quale il campionato sarà fermo per le fasi finali della Coppa Italia.

Il club partenopeo, nella serata di mercoledì, aveva comunicato che, in seguito ad ulteriori tamponi di controllo effettuati ai componenti del gruppo squadra, erano emerse positività per un totale di cinque tesserati.