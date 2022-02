Basket, salgono a 5 i positivi al Covid nel gruppo squadra della Gevi Napoli

Ancora una settimana poco fortunata per il Napoli basket. Sono saliti, infatti, a cinque i casi di positività al Covid nel gruppo squadra della Gevi. E' quanto reso noto dal club partenopeo nella serata di mercoledì.

"La Gevi Napoli Basket comunica che, a seguito degli ulteriori tamponi di controllo, è emersa la positività al Covid-19 di altri quattro componenti del gruppo squadra. I tesserati, cinque in totale, sono stati messi tutti in isolamento", recita la nota societaria.

Per motivi di opportunità era stata anche rinviata la presentazione ufficiale del neo acquisto Luca Vitali in programma ieri pomeriggio presso la sala stampa del PalaBarbuto.

Proprio nell'impianto di Fuorigrotta la Gevi ospiterà domenica prossima alle ore 12,00 la Reyer Venezia nell'incontro valido per la 19esima giornata di campionato e per il quale sono in vendita da ieri i biglietti.