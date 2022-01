Il Napoli Basket torna al successo: battuta Trieste al Palabarbuto

La GeVi Napoli Basket interrompe la lunga striscia negativa di 5 sconfitte consecutive battendo l’Allianz Trieste al Palabarbuto per 89-82. Un successo importante per gli uomini di Sacripanti, sia dal punto di vista della classifica che da quello psicologico, nel giorno dell'esordio in azzurro di Luca Vitali. Per l'ex play maker della nazionale italiana 10 minuti in campo e 0 punti realizzati.

Sacripanti sceglie Velicka, Rich, Parks, McDuffie e Lynch nello starting five. Nel primo quarto si mette in grande evidenza McDuffie, che sarà alla fine il miglior realizzatore tra i partenopei con 22 punti realizzati. Il primo quarto si chiude con i padroni di casa avanti per 28-17. Grande equilibrio, invece, nella seconda frazione, con Davis sugli scudi tra gli ospiti. Si va all'intervallo con Napoli avanti 56-48.

ll terzo quarto è ad appannaggio dei triestini, che aprofittando della permanenza forzata di Jordan Parks in panchina, perchè gravato di 4 falli, trascinati da Banks sorpassano gli azzurri e chiudono la penultima frazione avanti 71-68. Continui i ribaltamenti di fronte nell'ultimo periodo di gioco, che premia il Napoli. Straordinario l'impatto di Marini, che trascina i suoi al successo e chiude con 11 punti a livello personale. Finisce 89-82 per la Gevi.

Domenica si torna in campo sempre a Fuorigrotta contro la Reyer Venezia, con palla a due fissata alle ore 12.00.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket-Allianz Pallacanestro Trieste 89-82 (28-17; 56-48; 68-71)

GeVi Napoli Basket: Zerini 9, Mcduffie 22, Matera, Vitali, Velicka 11, Lynch 7, Parks 13, Marini 11, Uglietti, Lombardi 7, Rich 9, Grassi. All. Sacripanti

Allianz Pallacanestro Trieste: Banks 17, Davis 10, Konate 6, Deangeli, Mian 21, Delia 6, Campani, Cavaliero 13, Campogrande 3, Gra?ulis 6. All. Ciani

Arbitri: Lo Guzzo, Borgioni, Pepponi.