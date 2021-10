Napoli Basket, primo successo in campionato: battuta Treviso al Palabarbuto

Primo successo in campionato per il Napoli Basket, che batte Treviso al Palabarbuto e mette in cascina i suoi primi due punti in classifica dopo il ritorno nella massima serie. Gli uomini di Sacripanti hanno la meglio sulla Nutribullet per 82-70 con una splendida prestazione.

Ben 6 gli atleti in doppia cifra in casa Gevi: Rich con 14 punti, Parks con 13, McDuffie e Velicka con 12, Elegar con 11 e Zerini con 10. Tra gli ospiti non basta una sontuosa prestazione di Bortolani, autore di 23 punti.

Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso con Treviso avanti di un punto, il Napoli sale in cattedra e prende il comando del match, senza più lasciarlo, dopo essere andato all'intervallo a + 8.

Il tabellino

GEVI NAPOLI BASKET: Mayo 3 (0/1, 1/4), Rich 14 (4/9, 1/3), Parks 13 (2/5, 2/3), McDuffie 12 (2/5, 2/4), Elegar 11 (5/7 da 2); Zerini 10 (3/3, 1/4), Velicka 12 (2/3, 2/4), Marini 3 (0/1, 1/3), Uglietti 2 (1/3 da 2), Lombardi 2 (1/1, 0/1). Ne: Matera, Grassi. All. Sacripanti

NUTRIBULLET TREVISO: Russell 7 (2/9, 0/1), Bortolani 23 (3/4, 4/7), Dimsa 4 (1/2, 0/4), Chillo 0 (0/1, 0/1), Jones 8 (3/4, 0/1); Casarin 7 (2/2, 1/2), Sims 12 (1/9, 1/1), Sokolowski 5 (2/3, 0/5), Akele 4 (2/7 da 2). Ne: Poser, Faggian. All. Menetti

ARBITRI: Lo Guzzo, Nicolini, Noce

PARZIALI: pq 14-15, sq 35-27, tq 58-45.