Basket, la Gevi Napoli perde ancora e ora la lotta salvezza si complica

La Gevi Napoli cade ancora al Palabarbuto contro Sassari dell'ex Piero Bucchi e ora vede concreto lo spettro della retrocessione. Gli azzurri cadono 72-78 davanti al pubblico amico e si giocheranno tutto nelle ultime due partite, soprattutto nella prossima in casa della Fortitudo Bologna che potrebbe agganciare i ragazzi di Buscaglia in classifica e di fatto superarli per gli scontri diretti, in caso di successo.

Il match

Buscaglia schiera in quintetto Velicka, Rich, Parks, McDuffie e Gudaitis, Bucchi risponde con Kruslin, Robinson, Burnell, Bendzius e Bilan. Gli ospiti allungano subito, con Napoli che riesce a reagire sul finale del primo quarto e a riportarsi a - 1. Nella seconda frazione i sardi riallungano, fino al + 6 all'intervallo.

Nel terzo quarto la grinta di Uglietti e la verve di McDuffie riportano sotto i partenopei, che a 10' dal termine sono sotto solamente di un punto. Napoli ad inizio quarto si porta anche in vantaggio, poi si spegne la luce e Sassari ipoteca il match. Un tripla di McDuffie nei secondi finali riporta a -3 la Gevi, Vitali ha il libero del - 1 ma sbaglia e i sardi alla fine hanno la meglio vincendo 72-78.

In casa azzurra McDuffie è il miglior realizzatore con 26 punti, seguito da Rich che chiude a quota 16. Domenica prossima a Bologna la sfida decisiva con la Fortitudo.

Buscaglia: "Dobbiamo aggredire ogni chance che può portarci alla salvezza"

"Abbiamo giocato una partita di rincorsa come è naturale contro una squadra forte. Siamo stati sempre a contatto ma dobbiamo vivere meglio alcuni momenti della partita. Abbiamo sbagliato troppi tiri liberi che avrebbero potuto dare una svolta psicologica alla partita. Nel primo tempo ci sono state troppe palle perse che hanno portato canestri facili ai nostri avversari. La testa deve andare già alla prossima sfida, dobbiamo aggredire ogni chance che può portarci alla salvezza". Questo il commento di coach Maurizio Buscaglia al termine del match.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket-Banco di Sardegna Sassari 72-78 (18-19; 37-43; 58-59)

Gevi Napoli: Zerini 7, McDuffie 26, Gudaitis 4, Sinagra ne, Vitali 8, Velicka 4, Parks 1, Marini, Uglietti 6, Lombardi ne, Rich 16, Cannavina ne. All.Buscaglia

B. S. Sassari: Sanna ne, Bilan 10, Logan 12, Robinson 18, Kruslin 11, Gandini ne, Devecchi, Treier 2, Burnell 2, Bendzius 15, Gentile 4, Diop 4. All.Bucchi.