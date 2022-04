Basket, ancora una sconfitta sul filo di lana per la Gevi Napoli

Squadra in casa

Squadra in casa GeVi Napoli

Ancora una sconfitta sul filo di lana per la Gevi Napoli Basket. Dopo la sconfitta di sabato contro la Germani Brescia, gli azzurri cadono ancora al Palabarbuto dove Reggio Emilia passa per 85-82. Non riesce a Jason Rich la tripla del pareggio all'ultimo secondo, con il pallone che si incastra sul ferro.

Gli uomini di coach Buscaglia possono tirare un sospiro di sollievo per le contemporanee sconfitte della Nutribullet Treviso sul campo di Sassari, della Fortitudo Bologna, battuta all'ultimo respiro di un solo punto a Pesaro, e della Vanoli Cremona sul campo dell'Armani Milano, prossima avversaria dei partenopei sabato pomeriggio nel capoluogo lombardo.

Dopo un primo quarto equilibrato, la Gevi subisce nel secondo chiudendo all'intervallo sotto di 9. A 10' dal termine gli ospiti sono in vantaggio di 6 punti, ma il divario aumenta nel corso dell'ultima frazione, prima della straordinaria rimonta di Uglietti e compagni. All'ultimo secondo Rich ha tra le mani la tripla del pareggio, ma la dea bendata volta la faccia al Napoli, con il pallone che si incastra tra ferro e tabellone.

Buscaglia: "Sono stati giorni complicati, ma niente alibi"

"La prima cosa da dire è che sono stati giorni complicati, difficili, che purtroppo abbiamo pagato. Ovviamente questo non può essere un alibi. Non è stato sufficiente il lavoro fatto per vincere la gara, Reggio Emilia ha giocato una partita solida, sono stati più bravi di noi nell’arco dei 40 minuti. Abbiamo fatto molti errori, un mix tra sbagli nostri e meriti della difesa. Abbiamo avuto l’occasione di andare al supplementare ma abbiamo perso, bisogna fare i complimenti ai nostri avversari". Questo il commento di coach Maurizio Buscaglia al termine del match.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket-UnaHotels Reggio Emilia 82-85(20-23;34-43;59-65 )

Gevi Napoli: Zerini 9, McDuffie 13, Gudaitis 7, Sinagra ne, Vitali 4, Velicka 6, Parks 15, Marini, Uglietti 6, Lombardi 6, Rich 16, Totè ne. All. Buscaglia.

Reggio Emilia: Thompson Jr 12, Hopkins 17, Baldi Rossi, Strautins 16, Crawford 16, Colombo ne, Soliani ne, Cinciarini 3, Johnson 16, Larson 3. All. Caja.