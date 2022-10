Basket, la Gevi Napoli conquista il primo successo: battuta Reggio Emilia al PalaBarbuto

Squadra in casa

Squadra in casa GeVi Napoli

Primo successo stagionale per la Gevi Napoli Basket, che al PalaBarbuto batte per 73-67 la Una Hotels Reggio Emilia nel posticipo domenicale della terza giornata del campionato di Serie A. Primi due punti messi in cascina, dunque, dagli azzurri di Buscaglia, autori di una bella prova.

Scesa in campo con lo starting five formato da Michineau, Johnson, Stewart, Agravanis e Williams, la squadra azzurra conduce il match sin dal primo quarto, chiuso sul 21-14. Nella seconda frazione il divario nel punteggio si allarga, con i partenopei che vanno all'intervallo lungo sul + 14 (40-26). Al ritorno in campo gli ospiti tentano la rimonta, chiudendo sotto di 9 punti a 10' dal termine. Nell'ultimo quarto Uglietti e compagni riescono a difendere il vantaggio, chiudendo sul 73-67 finale.

Hopkins è il top scorer del match con 18 punti, mentre nella Gevi il migliore è Williams con 15. Bene anche Howard al rientro, con 13 punti realizzati, e Michineau con 14. Nove, invece, quelli realizzati da Agravanis, alcuni dei quali pesanti in momenti delicati dell'incontro.

Domenica pomeriggio si torna in campo in casa di Pesaro alle 18.30.

Buscaglia: "La squadra ha voluto fortemente questa vittoria"

"Siamo contenti della vittoria. Dopo le prime due partite è stato davvero importante centrare questo successo. Abbiamo incanalato la gara nella maniera che volevamo riuscendo ad allungare di nuovo anche quando i nostri avversari sono tornati a contatto. La difesa questa volta non ha ceduto. Agravanis ha fatto una straordinaria partita difensiva, con Zerini ed Uglietti, nonostante abbia vissuto una settimana difficile fisicamente. Oggi eravamo per la prima volta al completo, servirà ovviamente del tempo per trovare il giusto equilibrio. La squadra ha voluto fortemente questa vittoria". Questo il commento di coach Maurizio Buscaglia nel post match.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket-UnaHotels Reggio Emilia 73-67 (21-14; 40-26; 55-46)

Napoli: Zerini 3, Howard 13, Johnson 10, Michineau 14, Agravanis 9, Dellosto, Matera ne, Uglietti 4, Williams 15, Stewart 7, Zanotti, Grassi ne. All.Buscaglia.

Reggio Emilia: Robertson 6, Funderburk 5, Anim 2, Reuvers 13, Giberti ne, Hopkins 18, Cipolla, Belloni, Stefanini, Cinciarini 10, Olisevicius 14, Diouf. All.Menetti.