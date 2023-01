"Play with us": il progetto del Napoli Basket per le società sportive del territorio campano

"Play with us" è il progetto di fidelizzazione della Generazione Vincente Napoli Basket rivolto a tutte le società sportive del territorio campano. Se sei un dirigente o un allenatore, puoi accreditare la tua scuola basket per assistere a condizioni privilegiate ad un partita casalinga della Gevi Napoli Basket e non solo.

Nei prossimi mesi Gevi Napoli Basket organizzerà un clinic tecnico rivolto agli allenatori delle società sportive aderenti all'iniziativa e successivamente verrà organizzato un meeting di marketing e di comunicazione per introdurre tutte le società sportive all'interno del progetto e della piattaforma "Casa Napoli", estendendo loro tutte le agevolazioni e le opportunità offerte dagli sponsor del club azzurro, in modo esclusivo.

"Gevi Napoli Basket ringrazia la FIP Campania per il patrocinio all'iniziativa e resta a disposizione di tutte le società sportive per concordare i dettagli della loro partecipazione, scrivendo all'indirizzo: office@napolibasket.eu", si legge in una nota del club partenopeo.