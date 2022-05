Napoli Basket, grande festa al Palabarbuto per la salvezza: Pesaro passa all'overtime

Squadra in casa

Squadra in casa GeVi Napoli

Grande festa al Palabarbuto per l'ultima partita stagionale della Gevi Napoli Basket. Gli azzurri hanno festeggiato insieme al proprio pubblico, numerosissimo sugli spalti grazie anche alla politica di prezzi bassi praticata dalla società, la permanenza nella massima serie conquistata domenica scorsa con la pesantissima vittoria in casa della Fortitudo Bologna.

Gli uomini di coach Buscaglia hanno alla fine dovuto cedere di un punto contro Pesaro all'overtime per 85-84, ma resta la soddisfazione per una stagione che si è chiusa nel migliore dei modi dopo un girone di ritorno molto difficile.

Nei giorni scorsi Luca Vitali ed Eric Lombardi avevano salutato la truppa partenopea per aggregarsi rispettivamente a Cantù e Treviglio in A2.

Alla fine sono ben 5 i cestisti della Gevi a finire in doppia cifra nell'ultima di campionato: Velicka, ritornato finalmente brillante, con 16 punti, Parks con 15, Gudaitis con 14, Rich e McDuffie con 10.

Buscaglia: "Complimenti alla mia squadra"

"Siamo molto contenti di aver raggiunto il nostro obiettivo stagionale. Oggi abbiamo giocato per vincere, ho visto un grande atteggiamento della squadra. Purtroppo abbiamo perso per un solo possesso. Abbiamo avuto un’ottima difesa, un apporto importante da parte di tutti in una settimana molto particolare. Ci tengo a fare i complimenti alla mia squadra. Il finale di partita, così rocambolesco, è la fotografia perfetta della stagione". Questo il commento di coach Maurizio Buscaglia al termine del match.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket - Carpegna Prosciutto Pesaro 84 -85 (18 15; 34-36; 56-56; 71-71)

Napoli: Zerini 8, McDuffie 10, Matera ne, Sinagra 0, Velicka 16, Coralic ne, Parks 15, Marini 7, Uglietti 4, Gudaitis 14, Rich 10, Grassi ne. All. Buscaglia

Pesaro: Mejeris 2, Moretti 17, Tambone 4, Stazzonelli ne, Lamb 12, Camara 5, Zanotti 4, Sanford 17, Demetrio ne, Delfino 4, Jones 20. All. Banchi.