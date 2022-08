Napoli Basket, nello scrimmage con Latina in evidenza Zanotti e Michineau

Si è disputato sabato sera al PalaBarbuto, davanti a 400 tifosi presenti sugli spalti, lo scrimmage tra la Gevi Napoli Basket e la Benacquista Latina, squadra che milita in Serie A2.

Al primo test stagionale per gli uomini di coach Buscaglia non ha preso parte Elijah Stewart, tenuto precauzionalmente a riposo per un sovraccarico articolare al ginocchio destro.

Il punteggio della gara è stato azzerato ad ogni intervallo. Questi i parziali dei quarti: 23-17 17-25 17-19 14-28.

Tra i partenopei in evidenza Zanotti e Michineau, autori rispettivamente di 20 e 19 punti.

Gevi Napoli Basket: Zerini 2, Michineau 19, Johnson 7, Williams 11, Uglietti 9, Zanotti 20, Dellosto 2, Bamba 1, Sinagra, Grassi, Matera, Stendardo.