Napoli Basket, tutti i componenti del gruppo squadra negativi al Covid

Arrivano finalmente buone notizie sul fronte Covid per la Gevi Napoli Basket. Il club partenopeo ha infatti reso noto in giornata che, dai tamponi effettuati nelle ultime ore nell’ambito dei controlli programmati a seguito dei casi di positività riscontrati durante la scorsa settimana, tutti i componenti del gruppo squadra sono ora negativi al tampone.

Nel pomeriggio di venerdì, dunque, a partire dalle ore 16:30 presso la sala stampa del PalaBarbuto, ci sarà la conferenza di presentazione del nuovo acquisto Luca Vitali, già programmata lo scorso 2 febbraio e rinviata a causa dei casi di positività al Covid riscontrati nel gruppo azzurro.

Sabato alle ore 15.00 presso l'impianto di Fuorigrotta arriva la Reyer Venezia per il recupero di campionato. I biglietti per assistere al match sono in vendita su Vivaticket.