Basket, Napoli ancora ko contro Varese: il club azzurro esonera Sacripanti

Pino Sacripanti non è più l'allenatore della Gevi Napoli Basket. Fatale al tecnico della promozione l'ennesima sconfitta, la nona nelle ultime 10 partite, maturata questa sera al Palabarbuto contro Varese, che riesce ad avere la meglio su Uglietti e compagni per 82-74.

La decisione è stata comunicata al termine del match dal presidente Federico Grassi in sala stampa: "Purtroppo, dopo questa ennesima partita, per la quale ringrazio il pubblico e tutto il supporto che ci ha dato, la società ha deciso di esonerare Pino Sacripanti, che non è più l'allenatore del Napoli Basket. Ringraziamo Pino per tutto quello che ha fatto in questi due anni a Napoli, di averci portato in Serie A e di aver contribuito a riportare il basket napoletano a livelli nazionali. Ora ci metteremo a lavoro per il nuovo allenatore. Non posso far altro che ringraziare ancora il pubblico, perchè nonostante la bruttissima prestazione di oggi ci ha sostenuto fino all'ultimo secondo e ha fischiato, giustamente, alla fine. Siamo in confusione e dobbiamo dare una sterzata e la sterzata è questa. La società ha deciso questo. Speriamo domani di poter dare un nuovo allenatore al Napoli Basket".

"La decisione - ha spiegato il numero uno azzurro - è nata stasera per dare una scossa alla squadra. Noi ringrazieremo sempre il coach Sacripanti per averci riportati nel basket che conta e continueremo a ringraziarlo. E' veramente a malincuore che abbiamo dovuto prendere questa decisione. Ripeto, serve una sterzata. Serve qualcosa che faccia riscattare quella scintilla che ci ha permesso di arrivare a quelle 5 vittorie consecutive e a pensare, gli altri, io no, di poter puntare ai play off. Per me l'unico obiettivo di quest'anno è la salvezza e rimane la salvezza, sperando che con questo cambio potremo dare quella sterzata che serve al Napoli Basket. Ora ci mettiamo al lavoro e speriamo già stasera di poter parlare con qualcuno. Non sappiamo neanche con chi, perchè è tutto nato stasera. Non sappiamo ancora quali sono i pretendenti. Però sicuramente speriamo di annunciarlo fra martedì e mercoledì. Può essere un traghettatore o qualcuno con cui aprire un progetto. Con Pino c'era un progetto lungo e noi ci credevamo. Ora bisogna un attimo fermarsi e a bocce ferme ragionare per capire come andare avanti. La decisione è stata presa da tutta la società, tutti i soci. Noi siamo sempre più compatti, ci crediamo e andiamo avanti per la nostra strada".

Grassi ha analizzato la lunga striscia negativa della squadra: "Tutto è partito quando la squadra ha iniziato ad accusare i primi sintomi del Covid. Siamo rimasti scombussolati, siamo stati tutti quanti presi e non ci siamo ritrovati. Pensavamo che il coach potesse darci una mano in questo. Purtroppo non posso cambiare i 10 giocatori e quindi devo per forza andare verso questa situazione. Ora non hanno più alibi, semmai li avessero perchè non sembrava una squadra contro l'allenatore. Sono 11 partite che non riusciamo più a fare il basket che avevamo fatto fino alla vittoria contro Varese all'andata, il 12 dicembre. Noi ci teniamo a rimanere in Serie A e faremo di tutto per lottare. Spero che il pubblico per le prossime partite possa essere ancora più presente. Ora più che mai abbiamo bisogno del loro sostegno. Abbiamo 5 partite in casa e 4 fuori, dobbiamo dare tutto per poter arrivare alla salvezza e poter programmare l'anno prossimo, capendo anche tutti gli errori fatti in questo primo anno di Serie A".

L'esordio del nuovo allenatore contro Tortona

Il successore di Pino Sacripanti sulla panchina azzurra esordirà contro Tortona. La squadra partenopea, infatti, tornerà in campo sabato sera alle ore 20.00 sul campo della Bertram.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket-Openjobmetis Varese 74-82 (22-25; 35-49; 53-63)

Gevi Napoli Basket: Zerini, McDuffie 15, Vitali 3, Velicka 8, Parks 18, Marini ne, Uglietti 4, Lombardi 3, Rich 21, Totè 2. All. Sacripanti

OpenjobmetisVarese: Beane 6, Woldetensae 19, Sorokas 9, De Nicolao 14, Vene 4, Reyes 10, Librizzi 2, Virginio ne, Ferrero ne, Caruso 7, Keene 11, Cane ne. All. Roijakkers.