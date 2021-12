Basket, la Gevi Napoli vince ancora e vola al terzo posto in classifica

Vince ancora la Gevi Napoli Basket. Quarta vittoria di fila per gli uomini di coach Sacripanti, che al Palabarbuto regolano la Vanoli Cremona per 91-88 e volano al terzo posto in classifica in compagnia di altre squadre.

Partita dominata a larghi tratti dai biancoazzurri, che però tra la fine del terzo e l'inizio dell'ultimo quarto subiscono la rimonta dei lombardi, che passano in vantaggio. Nel finale i partenopei hanno la meglio, trascinati da Velicka e Jordan Parks, in serata di grazia. L'americano mette a referto 18 punti e 12 rimbalzi, seguito dal lituano e da Rich a quota 17. Bene anche Zerini (13 punti).

Negli ultimi scampoli di gioco decisivo anche il contributo di Jeremy Pargo, autore di due tiri liberi pesanti e decisivi. Pochi minuti in campo e due punti segnati per Reggie Lynch, all'esordio con Napoli. Tra le fila degli ospiti da segnalare la prestazione del nazionale Andrea Pecchia, autore di 19 punti. Bene anche Jalen Harris con 17 punti.