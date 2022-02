Napoli Basket, due componenti del gruppo squadra negativi al tampone

La Gevi Napoli Basket comunica che, dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli programmati a seguito dei casi di positività al Covid riscontrati durante la scorsa settimana, due componenti del gruppo squadra sono risultati negativi al tampone. I ragazzi di coach Sacripanti sono attesi sabato 19 febbraio alle ore 15.00 al Palabarbuto dal recupero del match di campionato contra la Reyer Venezia.

Il club partenopeo ha già programmato, per i prossimi giorni, un ulteriore giro di tamponi di controllo per il gruppo squadra. La speranza è di recuperare altri atleti in vista dell'incontro con i veneti.

Intanto la Lega Basket Serie A ha reso noto anche la data del recupero contro la Vanoli Cremona: si giocherà in Lombardia mercoledì 9 marzo alle ore 20,00.