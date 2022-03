Festa al Palabarbuto, il Napoli Basket torna alla vittoria: battuta Brindisi

Squadra in casa

Squadra in casa GeVi Napoli

La Gevi Napoli Basket torna alla vittoria dopo 2 mesi e lo fa davanti al proprio pubblico, battendo l’Happy Casa Brindisi per 79-69. Grande entusiasmo al Palabarbuto, con il pubblico partenopeo che ha risposto alla grande all’iniziativa della società che aveva deciso di praticare prezzi estremamente popolari in tutti i settori per la sfida contro i pugliesi.

Una vittoria importante in chiave salvezza quella centrata dagli azzurri, nel giorno dell’esordio casalingo di coach Maurizio Buscaglia, alle prese con problemi nel reparto lunghi a causa di un problema al ginocchio per Totè.

Primi due quarti del match essenzialmente equilibrati, con la prima frazione che si chiude con gli ospiti avanti di 4 lunghezza, mentre all’intervallo Napoli è avanti di uno (39-38). Al rientro in campo dagli spogliatoi gli azzurri costruiscono la vittoria nel terzo quarto, grazie anche ad una straordinaria frazione giocata da Jordan Parks e da Jason Rich, che chiuderanno il match con 22 e 20 punti realizzati, oltre che al grande cuore di Andrea Zerini.

A 10’ dal termine gli uomini di Buscaglia sono avanti di 13 punti (64-51) e possono controllare il match nei restanti minuti chiudendo sul 79-69 e conquistano una vittoria che è ossigeno puro.

Dopo l’addio di Lynch, in arrivo un rinforzo dal mercato?

Dopo 9 presenze si è conclusa l'esperienza di Reggie Lynch con il Napoli Basket. Il lungo americano, arrivato in autunno dall'Iraklis Salonicco per sostituire l'infortunato Elegar, lascia il club partenopeo.

E' stata la stessa società azzurra a rendere nota la rescissione consensuale con il 28enne nella giornata di sabato: "La Gevi Napoli Basket comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l'atleta Reggie Lynch. La società ringrazia il cestista statunitense per l'impegno dimostrato nella sua esperienza napoletana, e gli augura le migliori fortune umane e professionali".

Si attende ora di capire se Lynch sarà sostituito nei prossimi giorni, con alcuni nomi di pivot circolati nelle ultime ore.