Basket, si chiude con una sconfitta la Supercoppa per il Napoli

Si chiude con una sconfitta la Supercoppa LBA 2021 per la Gevi Napoli Basket. Gli azzurri cedono alla Germani Brescia per 74 a 81 al Palabarbuto in un match che valeva solo per l'onore, con Treviso capolista incontrastata del Girone C e già qualificata alla fase successiva.

Migliori realizzatori tra gli uomini di Sacripanti sono Marini ed Elegar con 15 punti a testa.

Ora l'attenzione dei biancoazzurri si sposta tutta sull'attesissimo esordio in campionato contro l’Olimpia Milano, in programma sabato 25 settembre sempre al Palabarbuto.