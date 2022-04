Basket, rammarico Napoli: Brescia passa al Palabarbuto all’ultimo respiro

La Gevi Napoli Basket conferma l’ottimo momento di forma, ma deve cedere il passo alla Germani Brescia che vince al Palabarbuto 68-70 al termine di una gara dalle mille emozioni e decisa all’ultima respiro.

I partenopei perdono coach Buscaglia, ko per una sindrome influenza. A dirigere i padroni di casa c’è coach Cavaliere che schiera in quintetto Uglietti, Rich, Parks, McDuffie e Zerini.

Brescia domina nel primo quarto e mantiene un buon vantaggio nel secondo, chiudendo sul +9 all’intervallo. Al rientro in campo inizia la rimonta della Gevi, partita da uno sprint da 5 punti targati Marini. Parks sigla il pareggio a 2.30 dal termine del terzo quarto, che si chiude alla fine con un solo punto di vantaggio in favore degli ospiti.

All’inizio dell’ultima frazione Brescia allunga di nuovo, ma gli azzurri non si arrendono mai. Rich porta la Gevi a – 1 a 25 secondi dal termine. Poi Mitrou-Long fa uno su due dalla lunetta. A 19 secondi il Napoli, sotto di due, ha la palla della potenziale vittoria o del pareggio. La tripla di McDuffie finisce sul ferro, Marini raccoglie il rimbalzo e subisce un fallo, che però gli arbitri incredibilmente non ravvisano. Finisce 68-70 per la Germani, che colleziona la 14esima vittoria di fila.

Mercoledì sera, sempre al Palabarbuto, si torna in campo contro Reggio Emilia con orario di inizio del match fissato per le ore 20.45.

Cavaliere: “Peccato per il finale di gara, meritavamo questo successo”

"Ci tenevamo molto a vincere questa partita, anche per il nostro allenatore che ci ha guardato da casa. Siamo partiti male, poi azione dopo azione siamo riusciti ad entrare in gara. Siamo stati bravi a chiudere il primo tempo sotto di -9 iniziando la rimonta, nel secondo tempo abbiamo offerto un’ottima prova difensiva e siamo riusciti a costruirci il tiro della vittoria. Peccato per il finale di gara, meritavamo questo successo.Faccio i complimenti alla squadra anche per non essersi disunita nell’ultimo quarto, sotto di 9 punti. Purtroppo paghiamo anche la scarsa percentuale ai liberi. Ora pensiamo a mercoledì, ci attende un’altra battaglia contro Reggio Emilia”. Questo il commento al termine del match di coach Cavaliere.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket-Germani Brescia 68-70 (11-26; 29-38; 55-56)

Gevi Napoli: Zerini 8, McDuffie 6, Gudaitis 8, Sinagra ne, Vitali 2, Velicka 6, Parks 11, Marini 7, Uglietti 6, Lombardi 3, Rich 11, Totè ne. All. Cavaliere

Germani Brescia: Gabriel 7, Moore 10, Mitrou-Long 11, Petrucelli 11, Della Valle 9, Eboua 5, Parrillo, Dyija ne, Burns 8, Laquintana 3,Moss 6. All. Magro.