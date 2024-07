Napoli Basket, rescisso consensualmente il contratto con Moussa Bamba

La S.S. Napoli Basket rende noto di aver risolto consensualmente il contratto (scadenza giugno 2026) con Moussa Bamba, il lungo classe 2023 proveniente dal vivaio azzurro.

"A Moussa, che ha fatto parte della squadra vincitrice dell’indimenticabile Coppa Italia 2024, va il ringraziamento della S.S. Napoli Basket per l'impegno dimostrato in queste stagioni sportive e un sincero in bocca per il suo futuro, sia personale che professionale", si legge nella nota del club partenopeo.