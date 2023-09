Ex stella NBA muore a 42 anni: ha giocato anche per Napoli

Il mondo del basket piange Brandon Hunter, morto all'età di 42. "Siamo addolorati per la perdita della leggenda del basket dell'Ohio Brandon Hunter. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di Brandon in questo momento", comunica la Ohio University per cui Hunter ha giocato dal 1999 al 2003 prima della chiamata in NBA.

Hunter, ricordiamo, ha giocato anche a Napoli. Ma in Italia ha vestito anche le maglie di Livorno, Biella e Montegranaro. Leader di rimbalzi nella NCAA nel 2003, nelle prime due stagioni da professionista in NBA, invece, ha indossato la casacca dei Boston Celtics e degli Orlando Magic.