Napoli Basket, per coach Milicic è tempo di presentazioni

A circa dieci giorni dalla nomina come nuovo coach della Gevi Napoli Basket, per Igor Milicic è tempo di presentazioni.

Il tecnico croato con cittadinanza polacca sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedi 27 giugno, alle ore 12.00, presso lo “Skyline Mediterraneo” a Pozzuoli.

La scheda di Milicic

Igor Milicic, 47enne croato di cittadinanza polacca, è reduce da un'esperienza in Turchia alla guida del Besiktas. Il neo coach della Gevi è attualmente anche il commissario tecnico della Polonia, con la quale ha centrato il quarto posto ai campionati Europei 2022.

Milicic da giocatore ha vestito la maglia della nazionale croata e giocato in vari campionati europei, a partire da quello di casa. Non sono mancate, poi, esperienze in Belgio, Grecia, Polonia, Russia e Turchia.

Da allenatore la sua carriera è iniziata nel 2014 in Polonia, all'Azs Koszalin, ultimo suo club da giocatore. Nel 2015-2016 si trasferisce al Wloclawek, dove rimarrà per 5 anni fino al 2020, conquistando 2 campionati polacchi nel 2017-2018 e nel 2018-2019, una coppa di Polonia e due supercoppe polacche. Nel 2020-2021 il nuovo coach della Gevi viene ingaggiato dallo Stal Ostrow Wielkopolski, vincendo un altro campionato. Nella stagione successiva si aggiudica, sempre con lo Stal Ostrow, la Coppa di Polonia.