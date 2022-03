Napoli Basket, Buscaglia è il nuovo coach: arriva l'annuncio ufficiale

E' Maurizio Buscaglia il successore di Pino Sacripanti sulla panchina del Napoli Basket. Adesso è ufficiale. Il 53enne commissario tecnico dell'Olanda approda in azzurro e farà il suo esordio già sabato nel match di campionato che attende la squadra partenopea in casa della Bertram Tortona.

Buscaglia ha iniziato la sua carriera da allenatore nel settore giovanile del Grifone Perugia. Dal 2003, dopo le esperienze a Piove di Sacco e Mestre, allena per quattro anni l’Aquila Trento, conquistando una promozione in serie B2. Dopo essere stato nuovamente a Perugia, centrando la promozione in Serie B1, torna a Trento nel 2010 iniziando una lunghissima esperienza conclusa nel 2019.

Con la squadra trentina Buscaglia raggiunge ben due promozioni, passando dalla serie B alla Serie A, conquistando per cinque volte i playoff nella massima serie raggiungendo, nel 2016-2017 e nel 2017-2018, la finale Scudetto. Nella stagione 2015 il nuovo coach della Gevi Napoli si è aggiudicato il premio di miglior allenatore della Serie A e nel 2016 quello di miglior allenatore di Eurocup, dopo aver portato l’Aquila Trento in semifinale.

Dopo l’esperienza in Trentino, nel 2019-2020 il tecnico pugliese ha allenato la Pallacanestro Reggiana e, successivamente, nella stagione 2020-2021, la Germani Brescia. Nella stagione in corso Buscaglia ha allenato la squadra israeliana dell’Hapoel Holon. Inoltre, dal 2019, è capo allenatore della nazionale olandese.