Nuovo colpo di mercato del Napoli Basket: arriva Leonardo Totè

Nuovo colpo di mercato del Napoli Basket. La società del presidente Grassi regala al coach Pino Sacripanti un ulteriore rinforzo nel reparto dei lunghi. Arriva, infatti, in azzurro dalla Fortitudo Bologna Leonardo Totè, uno dei più promettenti giocatori italiani nel ruolo, che ha firmato con il sodalizio partenopeo un accordo fino al termine della stagione 2022-2023.

Totè, 24 anni, è un pivot di 211 centimetri per 110 kg. Ha vestito in passato le maglie di Brescia, Verona, Jesi, Pesaro, Bilbao e Fortitudo Bologna. In questa stagione ha giocato la prima parte di campionato sotto le due torri, con 9.7 punti e 4.3 rimbalzi di media per partita.

Il neo acquisto della Gevi Napoli ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili dall'under 17 all'under 20, per poi essere convocato anche in nazionale maggiore dal ct Sacchetti.

Totè è, inoltre, uno specialista anche del basket 3x3, disciplina nella quale ha vinto la medaglia d'argento con l'Italia ai Giochi del Mediterraneo 2018 disputati a Tarragona.