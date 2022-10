La Geko torna a Taranto. Mennela: "Partita importantissima, siamo pronti"

Si torna a Taranto, 32 giorni dopo la sfida di Supercoppa. Al Tursport, il 14 settembre, la Geko conquistò le sue prime sicurezze vincendo e rivincendo una gara emozionante, al Tursport domani proverà a cercarne di nuove, dopo aver raggiunto sorprendentemente le Final Four di Forlì e aver approcciato il campionato con due vittorie in due partite. E? cresciuta in un mese la formazione di coach Gandini, ma è ovviamente cresciuta anche Taranto, che ha vinto all?esordio con Pozzuoli e poi domenica scorsa ha ceduto sul campo della fortissima Ruvo. Il confermatissimo coach Olive ha una squadra a trazione ?argentina?, con l?eterno Corral che è il principale riferimento offensivo (17.5 punti e 14.5 rimbalzi nelle prime due giornate) e con Santiago Bruno (9) e l?ex Enzo Cena (12) che danno esperienza e duttilità. Importante anche il contributo del play Villa, e dei giovani D?Agnano e Sampieri che hanno avuto un buon impatto.



Qui Geko ? Altra settimana complicata per il gruppo verdeblù, che a causa dei lavori al PalaPuca si è allenata tra Napoli e Pozzuoli. ?Alla fine però abbiamo lavorato bene ? dice Marco Mennella, guarda della Geko ? il coach ci ha tenuto costantemente sul pezzo e abbiamo preparato a dovere la partita con Taranto che per noi potrebbe rivelarsi importantissima. Anche la vittoria di Coppa lo fu, ci dette una bella iniezione di autostima, e noi ne vogliamo ancora, questo gruppo ama misurarsi con le sfide, vuole cresce e migliorare e dunque anche domani oltre ai due punti, pesantissimi, punteremo ad acquisire ulteriore consapevolezza nel nostro valore. Che partita sarà? Secondo me verrà fuori una sfida avvincente, molto fisica, ed è molto probabile che alla fine la differenza la facciano i dettagli, le piccole cose?. La squadra partirà alla volta di Taranto oggi nel primo pomeriggio.



L?Appuntamento ? Si gioca al Tursport di via del Faro, a Taranto, domani alle 18. Arbitreranno i Signori Stefano Gallo di Monselice (PD) e Filippo Castello di Schio (VI). La gara sarà visibile per gli abbonati in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.